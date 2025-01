L’infondata causa legale e la “fuga dagli USA” di Richard Gere per colpa di Elon Musk

Si tratta dell'ennesima notizia falsa per ottenere visite su siti internet di dubbia attendibilità

Circola una notizia secondo cui l’attore Richard Gere avrebbe intentato una causa contro Elon Musk per un risarcimento fino a 100 milioni di dollari. Secondo tale narrazione, la disputa tra Gere e Musk avrebbe avuto conseguenze così gravi da danneggiare la carriera dell’attore e costringerlo a lasciare gli Stati Uniti. Tuttavia, non esiste alcuna prova a sostegno di questa storia e il trasferimento di Richard Gere ha ben altre ragioni.

Per chi ha fretta

Nessun media americano o straniero riporta la presunta causa intentata da Gere contro Musk.

Le pagine social che sostengono la narrazione infondata puntano ad ottenere visite su un sito internet amatoriale pieno di banner pubblicitari.

Richard Gere si è trasferito in Spagna per vivere con la moglie Alejandra Silva, originaria di La Coruña.

Il trasferimento non ha nulla a che fare con Elon Musk o l’elezione di Donald Trump.

Analisi

Secondo i diversi post social, Richard Gere avrebbe lasciato gli Usa a causa di Elon Musk:

Richard Gere lascia gli Stati Uniti per la Spagna con la sua famiglia e giura di non tornare mai più perché non condivide le politiche governative e in particolare le posizioni di Elon Musk.

La narrazione risulta simile: «Richard Gere lascia gli Stati Uniti e si trasferisce in Spagna con la sua famiglia, promettendo di non tornare mai più, citando ragioni legate a Elon Musk».

Alcune pagine Facebook, invece, sostengono che l’attore abbia denunciato Musk con una richiesta di risarcimento milionaria:

Richard Gere presenta una causa da 100 milioni di dollari contro Elon Musk dopo che il loro confronto ha portato alla perdita di importanti contratti e lo ha costretto a lasciare gli Stati Uniti.

La falsa narrazione tratta da pagine che sfruttano Musk

La narrazione circola online grazie a pagine Facebook come USA Buzz Today, già beccata in passato a diffondere informazioni false come quella riguardo il fantomatico finanziamento da parte di Elon Musk per un’inesistente studio cinematografico “Un-Woke”.

L’obiettivo di queste pagine è quello di attrarre gli utenti a leggere un articolo pubblicato su un sito dalla grafica amatoriale, ricco di banner pubblicitari, chiamato Luxury Blog. Il pezzo risulta del tutto vago, privo di riferimenti su dove e quando Gere avrebbe fatto causa, così come non ci sono riferimenti ai legali di entrambe le parti per un eventuale commento.

Nell’articolo leggiamo che «l’incidente è diventato rapidamente al centro dell’attenzione dei media e del pubblico, scatenando numerosi dibattiti sulle piattaforme di social network». Nonostante ciò, non risultano testate giornalistiche (vere) che riportino la vicenda.

Richard Gere e il vero trasferimento in Spagna

Richard Gere si è realmente trasferito all’estero lo scorso novembre, lasciando dunque gli Stati Uniti. Tuttavia, il motivo non riguarda in alcun caso Donald Trump o Elon Musk. Niente politica, solo il desiderio di vivere insieme alla sua attuale moglie Alejandra Silva, originaria di La Coruña.

Conclusioni

Si tratta dell’ennesima falsa notizia creata ad arte sfruttando la figura di Elon Musk da parte di pagine social che hanno come obiettivo attirare gli utenti in siti internet pieni di banner pubblicitari.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.