Caso Musk, l’inesistente «saluto nazista» di Taylor Swift

Anche il proprietario di X ha condiviso l'immagine della cantante, dopo quelle contro Kamala Harris e Barack Obama

Circola un’immagine in cui la cantante americana Taylor Swift viene accusata di aver fatto un saluto nazista ai suoi fan. La scena è accompagnata, in alcuni post, da un’immagine di Hitler in una posa simile. Tra gli utenti che hanno condiviso la foto della cantante c’è anche Elon Musk, che ha ripreso un post su X di un altro utente, sulla scia delle accuse a lui rivolte per il gesto del braccio teso durante la cerimonia di insediamento di Donald Trump. La scena è completamente artefatta e decontestualizzata, raggiungendo milioni di visualizzazioni su X senza l’intervento delle Community Notes.

L’immagine è tratta da un evento della cantante a New York nel 2014.

Risulta riflessa, in quanto il vero braccio alzato era quello sinistro e non quello destro.

Nel video, il gesto non era quello di un braccio teso in stile nazista. La cantante apriva e chiudeva la mano per salutare il pubblico dopo aver mandato un bacio dal palco.

Analisi

L’immagine viene così condivisa:

ECCO LA PROVA Anche la satanista senza talento Taylor Swift e i suoi fans, sono nazisti.

Anche Elon Musk, già sottoposto a critiche per il gesto compiuto durante l’insediamento del Presidente Trump, condivide il post di un utente per riproporre l’immagine “nazista” di Taylor Swift. Attualmente, il post dell’utente @WholeMarsBlog ha più di 7 milioni di visualizzazioni senza un’avviso delle Community Notes (archiviato qui).

Dov’era e cosa faceva Taylor Swift

Da dove proviene l’immagine? Partiamo da questa prima domanda. Il vestito indossato dalla cantante americana è lo stesso presente nei video di un suo intervento a New York nel 2014:

Nel video notiamo il gesto, ma realizzato con la mano sinistra per salutare la folla dopo aver mandato un bacio. Ulteriore differenza: Taylor apriva e chiudeva la mano.

Non è la foto originale

Nel sito Taylorpictures sono presenti gli scatti dell’evento, dove troviamo la foto con il braccio teso che però risulta essere quello sinistro.

Risulta evidente che, al fine di far credere che Taylor Swift stesse facendo un saluto nazista, gli autori della bufala hanno deliberatamente riflesso la foto orizzontalmente, facendo apparire come teso il braccio destro. Inoltre, hanno escluso il vero saluto fatto dalla cantante agli spettatori, che consisteva nell’aprire e chiudere la mano.

Conclusioni

L’immagine utilizzata per sostenere che Taylor Swift abbia fatto un saluto nazista è completamente decontestualizzata e alterata per farlo sembrare vero.

