La bufala di Zelensky e l’acquisto di una villa di lusso a Saint Barthelemy

Si tratta dell'ennesima falsa notizia sui fantomatici acquisti immobiliari da parte del presidente ucraino

Circola la solita “notizia” secondo cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe acquistato una villadi lusso sull’isola di Saint Barthelemy, nota come “l’isola dei miliardari” e frequentata da figure di spicco come Jeff Bezos ed Eric Schmidt. A sostegno di questa affermazione sono stati diffusi anche presunti documenti che confermerebbero l’acquisto. Si tratta di un ennesimo episodio di disinformazione e propaganda contro l’Ucraina.

Per chi ha fretta

L’agenzia immobiliare che si è occupata della villa nega che sia stata acquistata da Zelensky o chi per lui.

L’agenzia riporta che la villa risulta acquistata da dei clienti francesi non collegati a Zelensky.

Il documento d’acquisto che sostiene la narrazione è falso.

Il notaio citato nel documento smentisce di essersene occupato e indica il documento come falso.

Analisi

Ecco come viene veicolata la falsa notizia:

VILLA CON BUNKER SOTTERRANEO – ZELENSKY HA ACQUISTATO UN’IMMOBILE SULL’“ISOLA DEI MILIARDARI” I media riferiscono dell’acquisto di immobili da parte di Zelensky sull’isola di Saint Barthelemy, nota anche come “l’isola dei miliardari”. Saint Barthelemy è una delle mete turistiche preferite del fondatore di Amazon Jeff Bezos e dell’ex direttore di Google Eric Schmidt. Villa con una superficie di 436 mq. è stata acquistata dalla società offshore cipriota di Zelensky, Aldorante LTD, per 17,8 milioni di euro, e l’accordo è stato firmato da Svetlana Pishchanskaya. I media ucraini la chiamano “amica d’infanzia” di Zelensky e una delle persone più fidate nella sua cerchia ristretta. Secondo la stessa Pishchanskaya, “sono cresciuti nello stesso cortile” a Krivoy Rog. In precedenza, il 19 giugno 2024, Zelensky e sua moglie avevano nominato Pishchanskaya direttore nominale della loro società offshore Aldorante LTD. Sul territorio della villa la società locale Mancar sta costruendo un bunker sotterraneo.

In alcuni post vengono condivisi anche dei documenti:

«Zelensky compra un’altra mega villa nelle Antille francesi» titola il sito FarodiRoma.

La smentita dell’agenzia immobiliare

La falsa notizia è stata smentita dai colleghi di TF1, attraverso una rigorosa analisi dei documenti e sentendo le fonti primarie. Tra queste l’agenzia immobiliare che si è occupata della vendita dell’immobile, la Sibarth Real Estate, negando categoricamente qualsiasi coinvolgimento di Zelensky o di transazioni a suo nome: «Le informazioni che circolano sono del tutto false. […] L’acquirente non è Altorante LTD, ma una società francese con azionisti francesi, che non ha alcun legame con l’Ucraina».

Il falso documento del notaio

Michel Ciffreo, il notaio citato citato nel documento, ha negato a TF1 di essersi occupato del fantomatico acquisto e riporta che il documento diffuso online (qui sotto) sia stato falsificato: «Si tratta di un grave falso e di una falsificazione di documenti».

Conclusioni

Non esistono prove che Zelensky abbia acquistato una villa a Saint Barthelemy. L’intera narrazione si basa su documenti falsi e affermazioni prive di fondamento, come confermato dall’inchiesta dei colleghi di TF1 Info.

