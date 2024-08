La bufala della Tenuta il Palagio di Sting venduta a Zelensky

Ci siamo occupati spesso delle bufale di DatabaseItalia, in particolare quella mossa nei confronti di Open dal gestore Davide Donateo nel 2020. Il sito è noto a Newsguard, citandolo in merito alla diffusione di contenuti QAnon. Il 5 agosto 2024, nel sito compare un articolo a firma “Luca La Bella” dal titolo “La Rock Star Sting vende la sua tenuta vinicola a Zelenskyj“, l’ennesimo episodio che si aggiunge alla famigerata serie di notizie false che vedono il Presidente ucraino e sua moglie acquistare immobili e beni lussuosi in tutto il mondo. Infatti, la Tenuta il Palagio di Figline non è stata venduta a Zelensky e sua moglie.

La vendita, secondo la narrazione, sarebbe avvenuta nel giugno 2024.

Negli account social della Tenuta il Palagio di Figline vengono tutt’oggi pubblicate foto di Sting e senza alcun riferimento a Zelensky.

Anche la moglie di Sting, Trudie Styler, ha pubblicato nei propri social alcune foto della Tenuta nel mese di agosto 2024.

La visura catastale riporta come attuali proprietari dell’immobile, in data 10 agosto 2024, la coppia Sting Styler.

La immagine della visura catastale diffusa online a sostegno della narrazione presenta alcuni elementi in contrasto con quella ottenuta da Open.

Analisi

Oltre all’articolo, circola un video sottotitolato in inglese dove viene riportata la falsa narrazione:

Zelensky ha acquistato una tenuta vinicola di lusso da 75 milioni di euro in Toscana con i nostri soldi

Il video è presente nell’articolo di DatabaseItalia, dove leggiamo quanto segue nel primo paragrafo:

L’ex frontman dei “The Police”, Gordon Sumner, noto anche come Stings, ha recentemente venduto la sua tenuta vinicola toscana – Tenuta il Palagio – a Volodymyr Zelensky, Presidente dell’Ucraina. Si ritiene che il prezzo di vendita si aggiri intorno ai 75.000.000 di euro.

L’intervento del Comune di Figline

La fantomatica notizia è giunta Figline, come riporta un articolo del 7 agosto del Corriere Fiorentino attraverso una smentita dell’amministrazione comunale:

A presidiare il Comune, quasi alla vigilia di Ferragosto, è rimasto l’assessore ai lavori pubblici Dario Picchioni, che non potrebbe essere più netto: «Non ne so niente ma mi pare impossibile, se ci fosse qualcosa di vero qui da noi si sarebbe saputo qualcosa, non si fa un affare del genere senza che il Comune non ne sappia niente. E poi Sting ha investito troppo da queste parti per mollare tutto così, all’improvviso».

I post Instagram della Tenuta con Sting

Contrariamente a quanto sostenuto da DatabaseItalia, nell’account Instagram della Tenuta vengono pubblicati ancora oggi le foto di Sting in visita in Italia. Nel seguente screenshot possiamo vedere un reel del 27 luglio con Sting e la moglie, mentre in alto a sinistra un altro post del 9 agosto 2024 con il cantante. Nella biografia leggiamo ancora oggi «Sting and Trudie Styler’s vineyard and Tuscan home».

Il post di Trudie Styler, moglie di Sting

A confermare ulteriormente la smentita della narrazione diffusa da DatabaseItalia, il 7 agosto 2024 la moglie di Sting, Trudie Styler, pubblica un post attraverso la sua pagina Facebook ufficiale dove condivide la sua foto presso la pizzeria della Tenuta.

La visura catastale in data 10 agosto 2024

In precedenza, i colleghi di Facta avevano effettuato una visura catastale dell’immobile riscontrando come attuali proprietari Sting e sua moglie. Per ulteriore conferma, abbiamo richiesto la visura storica all’Agenzia delle Entrate per confrontarla con quella pubblicata da DatabaseItalia (qui sotto riportata).

Secondo il documento ottenuto, la proprietà (catasto Comune di ​​Figline e Incisa Valdarno al foglio 27, particella 46, subalterno 500) risulta ancora di Sting e di sua moglie in data 10 agosto 2024.

Le stranezze nella visura falsa

L’intestazione della visura è quella corretta, con le diciture «Catasto fabbricati», «Visura storica per immobile» e «Situazione degli atti informatizzati dall’impianto meccanografico», come nell’esempio pubblicato nelle linee guida dell’Agenzia delle Entrate.

Mancano dei dati all’interno del documento pubblicato da DatabaseItalia (screen qui sotto) rispetto a quello ottenuto da Open. Come spiegato su Altalex, la visura catastale storica «ha ad oggetto non solo i dati attuali ma anche quelli passati». Nel documento diffuso online manca del tutto l’area “Intestati Catastali” dove vengono indicati gli attuali proprietari.

Nell’ultimo foglio della falsa visura catastale manca la legenda (presente nella guida dell’Agenzia delle Entrate e nella visura ottenuta da Open) con le informazioni relative ad alcuni punti presenti nel documento.

La legenda risulta mancante, nonostante nel documento ci siano le indicazioni del punto «a)» nei dati di classamento.

Conclusioni

La Tenuta il Palagio di Figline non è stata venduta da Sting e da sua moglie al Presidente ucraino Zelensky. A dimostrarlo non sono solo gli account social della Tenuta e della coppia, ma soprattutto la visura catastale che in data 10 agosto 2024 indica come proprietari ancora Sting e la moglie Styler.

