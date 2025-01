Caso Musk. Clinton, Obama, Harris e Warren non avevano fatto il saluto nazista

Le immagini circolano da anni, ma in nessuno dei casi risulta esserci un saluto nazista

A seguito delle polemiche contro Elon Musk, accusato di aver fatto un saluto nazista durante la cerimonia di insediamento di Donald Trump, sono circolate diverse immagini di politici dell’area democratica, come Hillary Clinton, Barack Obama, Kamala Harris ed Elizabeth Warren con il braccio teso. L’obiettivo potrebbe essere quello di fare un paragone riguardo la polemica nata contro Musk, ma questo genere di narrazione non è nuova e viene usata da anni contro gli stessi personaggi.

Per chi ha fretta

Lo screenshot di Hillary Clinton è estrapolato dal suo saluto con la mano sinistra ai sostenitori durante un evento pubblico.

La scena di Obama riguarda un suo intervento del 2010 dove agitava spesso entrambe le mani, senza possibili riferimenti al nazismo. Nonostante tutto, l’accusa circola almeno dal 2016.

Elizabeth Warren stava salutando il pubblico dopo un comizio, prima con la mano sinistra e poi con la mano destra.

Lo stesso vale per Kamala Harris, la quale agitava spesso la mano destra durante un comizio.

Analisi

La condivisione delle foto viene accompagnata da descrizioni come la seguente:

Il saluto romano lo fanno i 4 moschettieri compreso kamala e per la SINISTRA va tutto bene invece se lo fa l’altro allora la SINISTRA si indigna: ma andatevelaprenderedercuneo.it

L’immagine dove vediamo Hillary Clinton, Barack Obama, Elizabeth Warren e Kamala Harris è stata condivisa anche da Elon Musk su X, riprendendo un post dell’utente Libs of TikTok:

Il caso di Hillary Clinton

Considerato il fatto che i quattro politici non risultano avere legami con l’estrema destra, americana o straniera, risulta difficile che siano collegati al nazismo per dei fotogrammi decontestualizzati, uno stratagemma usato solitamente dalla disinformazione della propaganda russa contro l’Ucraina.

Hillary Clinton, durante il suo intervento, avvenuto il 7 gennaio 2008 presso l’aeroporto di Manchester (New Hampshire), agitava continuamente la mano sinistra (non la destra) per poi usarla per salutare la folla, senza che vi fosse un accenno al saluto nazista.

Il caso Barack Obama

Lo screenshot di Barack Obama risulta essere uno scatto di AFP ripreso da un suo intervento a Baltimora del 29 gennaio 2010. Sul canale Youtube ufficiale della Casa Bianca è presente l’intero intervento, dove Obama muove spesso le braccia senza fare accenni a saluti nazisti.

Di fatto, la foto viene usata da anni per associata Obama a Hitler (qui sotto un esempio del 2016).

Il caso Elizabeth Warren

Lo screenshot riguarda un intervento pubblico del 2016. La senatrice stava salutando il pubblico, prima con la mano sinistra (come nello screenshot) e poi con la destra. Nessun saluto nazista.

Il caso Kamala Harris

Lo screenshot di Kamala Harris risulta preso da un intervento nella Carolina del Sud del 2019, dove agitava continuamente la mano destra senza che questi potessero essere interpretati come saluti nazisti.

Conclusioni

Nessuno degli episodi citati in questo articolo fanno riferimento a un evidente saluto nazista. Le scene riguardano saluti al pubblico, con la mano sinistra, o momenti in cui i politici americani gesticolavano con le mani mentre parlavano durante i comizi.

