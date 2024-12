Elon Musk, la ricerca del personale in Italia e le ricerche “Tesla lavora con noi”

Osservando gli annunci di lavoro nel sito di Tesla, c'è bisogno di tornare con i piedi per terra

Negli ultimi giorni è circolata la presunta notizia di Elon Musk alla ricerca di talenti in Italia per Tesla, con stipendi da capogiro, intorno ai 22 mila euro mensili, e la possibilità di lavorare da remoto, ossia da casa. Quanto c’è di vero dietro queste affermazioni? Osservando gli annunci di lavoro nel sito di Tesla, le posizioni offerte in Italia raccontano una storia un po’ diversa e c’è bisogno di tornare con i piedi per terra.

Le offerte in Italia di Tesla, “lavora con noi”

Gli annunci attualmente presenti sul sito di Tesla, relativi alle posizioni aperte per l’Italia (archiviate qui), evidenziano la ricerca di personale come specialisti di vendita, addetti all’assistenza clienti, specialisti nella gestione dei magazzini, meccanici, commerciali per l’ampliamento della rete di rifornimento (Supercharger) o per la vendita dei Powerwall, fino a ruoli di responsabilità che richiedono competenze legali in Spagna e in Italia. Ad oggi, nessuna posizione italiana risulta aperta nell’ambito dell’intelligenza artificiale o robotica.

Molte delle offerte richiedono, inoltre, la disponibilità a viaggiare («40% viaggi», come indicato in alcuni annunci) o al trasferimento all’estero (ad esempio a Berlino).

Le offerte all’estero

Cifre? Assenti per quanto riguarda il mercato italiano, al contrario di quello americano. Ad esempio, ne troviamo diverse nell’ambito dell’intelligenza artificiale e della robotica a Palo Alto, in California, con stipendi dichiarati tra i $140,000 e $360,000 annui, senza contare i benefit.

Bisogna considerare, infine, che le cifre riportate potrebbero essere effettivamente lorde e non nette. Pertanto, una volta considerate le imposte, lo stipendio effettivo potrebbe risultare più basso e in linea con la media del Paese di lavoro.

Candidature libere sul sito di Tesla

Non è esclusa la possibilità di candidarsi autonomamente per posizioni specifiche in base agli interessi dei candidati. Ad esempio, nella sezione AI del sito di Tesla è presente un form in cui è possibile inviare i propri dati e il proprio CV per eventuali posizioni.