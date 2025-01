Il falso murale di Banksy e il bambino che urina su Elon Musk con il presunto «saluto nazista»

Attribuita erroneamente a Banksy, l'originale mostrava Donald Trump

Circola l’immagine di un presunto murale che ritrae un bambino, con in mano un mappamondo, intento a urinare sulla testa di Elon Musk raffigurato con il braccio teso, come durante la cerimonia di insediamento del presidente americano Donald Trump. Gli utenti attribuiscono l’opera all’artista Banksy, ma si tratta di un errore: l’immagine è alterata.

Per chi ha fretta

Il murale originale risale al 2020 e il bambino urinava addosso a Donald Trump.

L’opera non è di Banksy, ma di un artista francese.

Analisi

L’immagine risulta condivisa da diversi utenti, attribuendo l’opera a Banksy:

Banksy

il linguaggio più potente del mondo

(l’arte della ribellione)

La vera opera del 2020 (che non è di Banksy)

L’immagine è nota e circola almeno dal 2020. Al posto di Elon Musk c’era Donald Trump. L’opera non è presente negli archivi digitali e social legati a Banksy. Risulta invece opera di un artista francese chiamato “My Stencil”. Risulta sua la prima pubblicazione online.

Uno scatto più recente è stato condiviso via X lo scorso 14 novembre 2024, dove notiamo gli altri elementi grafici presenti nel muro. Questo dimostra come l’immagine sia stata alterata, rimuovendo i graffiti verdi e altri elementi, per aggiungere la figura di Elon Musk con il braccio teso.

Il probabile autore del fake

Nell’immagine più completa che circola online è possibile notare una firma in basso a destra, dove si legge il nome Ja

Ricercando quel nome, si riscontra un account X chiamato Ja Zmaj (@jazmaj1), il quale aveva condiviso l’immagine alterata il 21 gennaio 2025:

Conclusioni

Il murale non è affatto opera di Banksy. Oltre ad risultare alterata, l’autore è un artista francese chiamato My Stencil.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.