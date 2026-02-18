Meloni ha davvero chiesto le dimissioni di Santanchè? Lo screenshot del post X è fake

Un fotomontaggio ricicla e riscrive un tweet del 2013 su Josefa Idem. Ecco l'analisi dei fatti e cosa ha pubblicato davvero la premier l'11 febbraio

Circola lo screenshot di un post X attribuito a Giorgia Meloni, nel quale inviterebbe pubblicamente Daniela Santanchè, attuale ministro del Turismo, a dimettersi a seguito di indagini «per bancarotta fraudolenta e un rinvio a giudizio per truffa aggravata dai danni dell’Inps». Il post risulta datato 11 febbraio 2026, ma non c’è alcuna traccia di tale intervento né sulla piattaforma né nei media nazionali.

Per chi ha fretta

Non esiste alcun post di Giorgia Meloni dell’11 febbraio 2026 con quel testo.

Lo screenshot riprende e modifica un post reale del 20 giugno 2013 dove non viene citata Daniela Santanchè.

L’11 febbraio 2026 Meloni ha pubblicato un solo post, alle 16:59, sulle condoglianze per una strage in British Columbia.

La ministra Santanché risulta indagata per bancarotta nel febbraio 2026.

Analisi

Secondo lo screenshot condiviso (che riportiamo di seguito con un nostro timbro fake), Meloni avrebbe scritto:

Sono certa della buona fede della #Santanche ma dopo la terza indagine per bancarotta fraudolenta e un rinvio a giudizio per truffa aggravata ai danni dell’INPS le dimissioni sarebbero auspicabili. Serve atto di responsabilità: politica deve dare l’esempio

Il post del 2013

La struttura del testo non è nuova. Ricalca, parzialmente, parola per parola un post pubblicato da Giorgia Meloni il 20 giugno 2013, riferito all’allora ministra delle Pari opportunità Josefa Idem, che recitava così:

Sono certa della buona fede della #Idem ma le dimissioni sarebbero auspicabili. Serve atto di responsabilità: politica deve dare l’esempio

I post degli anni successivi sulla Santanchè

Negli anni successivi all’intervento del 2013, sono circolati diversi post che lo riprendevano, accompagnandolo con un testo adattato al caso Santanchè:

Sono certo della buona fede della #Santanchè ma le dimissioni auspicabili. Serve atto di responsabilità: politica deve dare l’esempio” (Semicit. Meloni)

COERENZA QUESTA SCONOSCIUTA!!!

Nel 2025, ad esempio, Fabio Salamida aveva condiviso un testo simile, ma rilanciando il post originale del 2013, senza falsificarlo.

Di fatto, nel contenuto virale del 2026 il nome “Idem” viene sostituito con “Santanche”, aggiungendo ulteriore testo riguardo a indagini e rinvii a giudizio.

Cosa ha pubblicato davvero l’11 febbraio 2026

Verificando l’account ufficiale di Giorgia Meloni su X, l’11 febbraio 2026 non risulta alcun post alle 12:47 con il contenuto attribuito a Daniela Santanchè. Quel giorno, invece, risultano pubblicati solo due post, uno dei quali in riferimento alla strage in British Columbia.

Conclusioni

Lo screenshot attribuito a Giorgia Meloni e datato 11 febbraio 2026 risulta falso, riprendendo in parte un post reale del 2013 su Josefa Idem.

