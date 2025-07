Coldplay, altra coppia finisce sul maxischermo. L’ironia di Chris Martin dopo il presunto tradimento in diretta: «Voi due siete regolari?» – Il video

Nuovo siparietto durante lo stesso concerto in Massachusetts della band inglese

Dopo il presunto tradimento in diretta del Ceo di Astronomer con la collega, un altro video – sempre dallo stesso concerto dei Coldplay in Massachusetts – sta rapidamente facendo il giro dei social. Nel corso della serata, le telecamere hanno inquadrato una giovane coppia tra il pubblico, e Chris Martin, frontman della band, ha scherzato dal palco chiedendo con ironia: «Voi due siete una coppia regolare?», provocando risate e applausi da parte dell’arena.

La kiss cam e il presunto tradimento

La battuta di Martin arriva dopo un momento decisamente più imbarazzante: la kiss cam, ormai un classico durante i concerti, aveva infatti ripreso tra il pubblico l’amministratore delegato dell’azienda di software, Andy Byron, e la responsabile delle risorse umane, Kristin Cabot. I due, entrambi sposati (ma non tra loro), sono stati colti in atteggiamento affettuoso, dando il via a una valanga di commenti sui social. Dal palco, il frontman dei Coldplay ha inizialmente commentato con tenerezza: «Guardate questi due…». Poi, notando l’imbarazzo crescente della coppia, ha aggiunto con ironia: «O stanno avendo una relazione segreta, o sono molto timidi».