Barbara d’Urso fa causa a Mediaset: vuole i diritti d’autore di 16 anni di lavoro

La conduttrice chiede all'azienda i diritti d'autore per i programmi firmati come autrice

La conduttrice Barbara d’Urso porta in tribunale Mediaset. Fallita la procedura di mediazione, la conduttrice ha deciso di denunciare l’azienda che tre anni fa l’ha messa alla porta dopo che una procedura di mediazione si è conclusa con un nulla di fatto. Lo rende noto l’edizione online de La Stampa. La D’Urso attende infatti ancora le scuse per le ingiurie in un post social del marzo 2023 del profilo ufficiale Qui Mediaset, di proprietà dell’azienda, che ha sempre sostenuto di avere subito un hackeraggio.

La lite d’Urso Mediaset

Secondo i legali della d’Urso non sarebbe l’unica violazione del Codice Etico Mediaset. Gli avvocati contestano anche il mancato corrispettivo dei diritti d’autore per i programmi firmati come autrice in 16 anni di lavoro e per il format di sua proprietà, Live – Non è la D’Urso. Un altro dei fronti aperti, si legge ancora nell’articolo a firma di Maria Corbi, riguarderebbe il fatto che d’Urso avrebbe avuto l’obbligo di far approvare preventivamente l’elenco di tutti gli ospiti di tutte le sue trasmissioni alle produzioni di Maria De Filippi e Silvia Toffanin.