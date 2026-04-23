Marilyn Manson a Ferrara ma la curia si rifiuta di ospitarlo nel convento delle suore

Il backstage del Ferrara Summer Festival viene sempre allestito nel convento delle suore di San Vincenzo. Ma per il concerto del cantante americano questo non avverrà. Ecco perché

La Curia di Ferrara ha detto no alla possibilità di ospitare Marilyn Manson dalle suore, in occasione del suo concerto a Ferrara previsto per l’11 luglio. In piazza Ariostea, infatti, il convento delle suore di San Vincenzo mette a disposizione uno spazio che viene usato come backstage dagli artisti. Ma davanti al nome del americano la Curia avrebbe chiuso le porte. A riferire la notizia è stato il sindaco di Ferrara Alan Fabbri.

Le parole del sinsaco

Alcuni giorni fa il sindaco aveva indicato questa possibilità come esempio di dialogo e di inclusione.

«Purtroppo le suore – ha detto Fabbri – hanno comunicato di aver ricevuto ordini dall’alto, quindi immagino dalla Curia, con cui non posso dire di avere ottimi rapporti, di ritirarsi dal supporto per tutto il Ferrara Summer Festival e non solo per il concerto di Marilyn Manson. Dispiace e sono certo che le suore non abbiano colpe, e colgo l’occasione per ringraziarle per il grande aiuto offertoci in questi anni. Nella mia idea di Chiesa, quando ci si trova di fronte a quella che, nel linguaggio ecclesiastico, potrebbe essere definita una ‘pecorella smarrita’, a maggior ragione bisognerebbe cercare il dialogo e accoglierla. Questa chiusura a prescindere, da chi solitamente non manca mai di attaccarmi pubblicamente proprio su questi temi, mi lascia un po’ perplesso».

Il precedente degli Slipknot

Tutti gli anni, in piazza Ariostea, gli artisti che partecipano al Ferrara Summer Festival hanno potuto riposare nel backstage del palco, che è il convento delle suore di San Vincenzo. Anche gli gli Slipknot, gruppo musicale heavy metal, era stato nel convento. Secondo il sindaco, l’attenzione mediatica sulla notizia avrebbe spinto le suore a tirarsi indietro, comunicando di aver ricevuto ordini dall’alto. «Siamo già al lavoro per trovare una nuova struttura – ha scritto il sindaco su Facebook -. Peccato, questa sarebbe stata davvero una bella immagine e storia da raccontare».