Elodie e Marracash di nuovo insieme, al “Marra Block Party” alla Barona duettano su «Niente canzoni d’amore» – Il video

I due artisti si sono esibiti nel quartiere milanese d’origine del rapper, trasformato per l’occasione in un palcoscenico. I 230 mila euro raccolti dalla vendita dei biglietti saranno destinati alla riqualificazione di scuole e impianti sportivi della zona

Un ritorno, solo sul piano professionale, ma pur sempre un ritorno. Anche Elodie è salita a sorpresa sul palco di Marracash durante il “Marra Block Party” alla Barona, esibendosi con lui sulle note di Niente canzoni d’amore, brano del 2016 reinterpretato dall’artista romana nel 2020, quando i due erano una coppia. Nella serata di sabato 18 aprile, oltre 7mila fan hanno affollato il quartiere milanese da cui tutto ha avuto inizio. L’evento non è stato un semplice concerto, ma un vero e proprio ritorno alle origini nella forma più autentica della cultura hip hop. Una festa di strada, collettiva e inclusiva, pensata soprattutto per chi quel territorio lo vive quotidianamente. I residenti della Barona hanno infatti avuto la priorità sull’acquisto dei biglietti, andati esauriti in poche ore.

Il significato più profondo della serata va oltre la musica

Marracash ha confermato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la sua traiettoria artistica unica nel panorama musicale italiano. Il suo album Persona (2019) ha ridefinito i parametri del successo nell’era dello streaming, ottenendo il disco di diamante, oltre 500mila copie vendute e una presenza in classifica durata più di sei anni consecutivi. Un risultato che va oltre i numeri e testimonia la sua capacità di parlare a pubblici diversi, superando i confini dei generi musicali. Ma il significato più profondo della serata va oltre la musica. Il Block Party si è trasformato in un progetto con una forte valenza sociale. I proventi dei biglietti saranno infatti destinati alla riqualificazione di spazi scolastici e sportivi del quartiere, trasformando il successo personale in un beneficio concreto per la comunità.

Gli ospiti sul palco

Sul palco, prima dell’esibizione principale, si sono alternati giovani artisti e realtà locali. Poi è stato il turno di Marracash, davanti alla sua gente, senza distanze. Durante la serata ha annunciato di aver raccolto «oltre 230 mila euro» destinati al rifacimento dei campetti dell’ex istituto Sant’Ambrogio e ad altre iniziative per il quartiere. Un successo, ha sottolineato, «clamoroso». Il Re, così, è tornato a casa.