I 15 imperdibili concerti di luglio 2025 in Italia: dal tour di addio degli Who a Patty Smith in Piazza San Marco

Si fa un gran parlare di live in Italia nelle ultime settimane, tra sold out dopati e artisti, a quanto pare, tenuti sotto scacco dai promoter. Molta meno attenzione si presta invece alla grande quantità di concerti di altissimo livello che anche quest’anno toccheranno l’Italia. Noi ne abbiamo selezionati 15 e solo tra quelli di luglio, tra live di artisti nazionali ed internazionali, che reputiamo particolarmente imperdibili. Non riusciamo a definire altrimenti le esibizioni di pezzi di storia della musica come The Who o AC/DC o Nick Cave, ma sarebbe importante anche regalarsi un momento con artisti italiani che invece la storia la stanno facendo, come Marracash, Giovanni Allevi o CCCP. Buon divertimento.