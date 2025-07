Altro che crisi: il bacio social tra Elodie e Iannone zittisce le voci sul presunto ritorno con Marracash – La foto

Lo scatto della coppia che mette fine alle voci che circolavano da settimane sulla presunta crisi tra i due e sull'ipotesi di un triangolo sentimentale

Elodie ha scelto la via più semplice e più efficace per mettere a tacere le voci di crisi, che circolano da settimane, con il compagno Andrea Iannone: la cantante ha pubblicato una foto sulle storie Instagram mentre è sul letto con il compagno e si scambiano un bacio. Lo scatto ha subito fatto il giro del web e dei social, spazzando via in un attimo settimane di pettegolezzi, ipotesi e indiscrezioni. Nella foto, Elodie sorride mentre accarezza il volto del compagno. Intimità e complicità che sembrano smentire clamorosamente la narrativa costruita intorno a loro nelle ultime settimane. Nessuna dichiarazione, nessuna intervista: solo una storia Instagram.

I gossip smentiti

Da giorni, i fan erano in fermento. Secondo indiscrezioni rilanciate anche dalla nota esperta di gossip Deianira Marzano, tra Elodie e Iannone ci sarebbe stata una crisi. «Pare che lui abbia scoperto alcuni messaggi di lei», aveva scritto Marzano, «ma non si sono lasciati». Una frase che aveva acceso l’immaginazione di molti, alimentata da un presunto triangolo sentimentale in cui era spuntata anche una ballerina, complice qualche foto fraintesa. Nulla di confermato, ma quanto basta per agitare le acque.

Storia Instagram di Elodie

Le voci sul ritorno con Marracash

Ad accendere i sospetti, come se non bastasse, c’erano anche i sussurri di un ritorno di fiamma tra Elodie e il suo ex storico Marracash, con cui la cantante ha condiviso non solo un’importante storia d’amore ma anche un’intesa artistica molto forte. Nessuna prova concreta, ma tanto rumore sui social, nei commenti, nelle pagine rosa dei giornali. La storia tra Elodie e Andrea Iannone va avanti dal 2022 e, almeno a giudicare dall’ultimo post, sembra essere ancora in piedi.