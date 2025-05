La rivelazione di Elodie: «Perché ho lasciato la scuola un mese prima della Maturità. L’esame di Stato? Non ha senso» – Il video

Il ricordo dell'artista di quando era alle superiori: «Mi sentivo ribelle, non volevo essere giudicata»

«Ho abbandonato la scuola a un mese dall’esame di maturità». A parlare è Elodie che, ai microfoni di Radio Deejay, ha rivelato di aver lasciato gli studi proprio agli sgoccioli della quinta superiore. «Che cretina, idiota», dice oggi con l’amaro in bocca. Ma all’epoca, spiega, l’ha fatto perché si sentiva «ribelle» e alla base della sua scelta drastica c’era l’idea di non voler addosso il «giudizio» altrui. Quel che rimane della sua visione di allora, però, è la netta contrarietà verso gli esami scolastici e la Maturità. «Se io ho fatto cinque anni, non sono mai stata bocciata, non ho mai avuto problemi, perché devo fare l’esame finale?», si chiede Elodie. «Perché mi dovete far venire quest’ansia da prestazione?», incalza. E quindi, conclude, a quei tempi «non volevo sottopormi a questo tipo di ansia».

Quale liceo ha fatto Elodie

Elodie ha frequentato il liceo delle scienze umane. In un’altra intervista, l’artista aveva dato una versione leggermente diversa sul perché non è mai arrivata al diploma: «Per paura di non essere accettata e di non sentirmi all’altezza. Nel tempo ho imparato a fregarmene del giudizio degli altri». Questa rivelazione della cantante si aggiunge ad altre fatte sempre ai microfoni di Radio Dee Jay. È il caso, ad esempio, della storia del suo cognome: quello attuale, Di Patrizi, non è quello vero. Il cognome reale sarebbe Canini, ma la sua storia familiare legata a un intreccio burocratico e sentimentale della nonna, l’ha portata a un cognome diverso.