Elodie boom nel 2024 e mette in tasca 218 mila euro di più. E sui conti bancari della sua Margarita ci sono 842.841 euro

Raddoppiato in due anni il fatturato dell’azienda che controlla i diritti della cantante. Il 2 maggio uscito un nuovo album e a giugno partono i concerti negli stadi (prima a Milano, poi a Napoli)

È stato un buon anno il 2024 per la cantante Elodie, che ha incassato con la sua attività canora 218.235 euro più dell’anno precedente. Il fatturato della Margarita srl che Elodie Di Patrizi controlla al 99%, mentre il restante 1% è intestato alla sorella Fey, è salito così a 1.386.854 euro, seguendo una crescita notevole nell’ultimo biennio. Nel 2022 il valore della produzione della società era infatti di 689.603 euro, circa la metà di quello attuale. Nel biennio la cantante oltre a partecipare al Festival di Sanremo, che sempre ha qualche effetto sulle vendite delle canzoni, ha fatto più volte la modella sfilando con le principali griffe (l’ultima volta vestita da Donatella Versace) ed è stata anche ingaggiata dalla Disney per doppiare la leonessa madre Sarabi in «Mufasa», il fortunato prequel del «Re Leone».

Una delle cover del disco uscito oggi

Anche l’utile sale del 43,6% grazie alla musica, all’attività di modella e doppiatrice

Se i ricavi 2024 della società di Elodie sono cresciuti del 18,67%, è andata ancora meglio con il margine di guadagno, salito del 43,6%: la Margarita è infatti passata dai 114.141 euro di utile del 2023 a 163.917 euro (una crescita assoluta di poco inferiore ai 50 mila euro). Nel bilancio della società c’è anche una ottima liquidità di 842.881 euro su conti correnti e depositi, che è superiore di 272.065 euro a quella che c’era nel bilancio precedente. Scendono anche i debiti, essendosi ridotto a 295.970 euro il mutuo contratto per acquistare la sede della società a Milano, dietro corso Sempione: quattro vani che hanno oggi un valore di mercato molto vicino al mezzo milione di euro. Venerdì 2 maggio 2025 per altro è uscito anche il nuovo album della cantante, con il titolo «Mi ami, mi odi», che la cantante interpreterà nel suo imminente Elodie Stadium Show, che partirà a giugno. I primi due appuntamenti certi sono l’8 giugno allo stadio San Siro di Milano e il 12 giugno allo stadio Maradona di Napoli.