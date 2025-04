Concertone del Primo maggio 2025, da Achille Lauro a Lucio Corsi ecco tutti i musicisti sul palco e dove vederlo

Il Concertone, che ritorna in piazza San Giovanni in Laterano dopo la ristrutturazione, sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2 e in onda su RaiPlay e Rai Italia.

Svelato stamane durante una conferenza stampa nella sede Rai di Via Asiago il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Sono 44 gli artisti, tra big ed esordienti, che si alterneranno sul palco di quello che si può considerare il secondo evento della stagione musicale italiana dopo il Festival di Sanremo, anzi, come lo ha definito il direttore artistico Massimo Bonelli: «L’emporio della musica italiana». Il cast, quest’anno svelato in due grosse tranche per rispetto dei giorni di lutto in onore della scomparsa di Papa Francesco, comprende come al solito i nomi più in hype del panorama musicale nazionale, da Achille Lauro a Brunori SaS, da Elodie a Gazzelle, e poi ancora Ghali, Giorgia, Rocco Hunt, The Kolors e non poteva mancare Lucio Corsi, il più atteso, il più discusso, dopo l’exploit sanremese.

Da Sanremo 2025

E a proposito di Sanremo, dal cast di Carlo Conti dello scorso febbraio anche Gaia, Joan Thiele, Serena Brancale e il producer Shablo, annunciato con uno special guest ancora coperto (immaginiamo si tratti di Joshua e Tormento, che ha portato sul palco dell’Ariston con sé in gara). E poi, ad una manciata di giorni dall’esordio all’Eurovision Song Contest in rappresentanza di San Marino, anche Gabry Ponte. Ma la lista naturalmente va avanti, ci sarà Alfa, ci sarà Arisa, ci sarà Carl Brave, appena uscito con il suo nuovo album, che si incrocerà con Franco126, con il quale ha segnato un esordio straordinario prima di una rottura oggi, pare, lasciata serenamente alle spalle.

I cantautori indie

Grande attenzione, come al solito, per il cantautorato indie, quindi sul palco anche Dente, Fulminacci, gli Eugenio in Via Di Gioia, Giorgio Poi e Pierdavide Carone. A proposito di cantautorato, spazio anche ai nuovi protagonisti del genere: Anna Carol, Anna Castiglia, Centomilacarie, Federica Abbate, Giulia Mei, Andrea Cerrato, Leo Gassmann, Anna and Vulkan, Senhit e i Legno, per l’occasione accompagnati da Gio Evan con il quale sono usciti lo scorso weekend con il brano Girotondo. Direttamente dall’ultima edizione di X Factor anche Mimì (che probabilmente si esibirà anche con Shablo) e I Patagarri.

I rapper del Concertone e tutti gli altri

Sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano, che ospiterà il Concertone per la prima volta dopo la ristrutturazione, anche diversi importanti esponenti del mondo rap, come Luchè, Mondo Marcio, Tredici Pietro ed Ele A. A smuovere le acque e far saltare il numerosissimo, come sempre, pubblico del Concertone anche il rock delle Bambole di Pezza, l’estro de Il Mago del Gelato e un classico del cast della Festa dei Lavoratori romana: Orchestraccia, quest’anno accompagnata dai Mundial. Una delle esibizioni più attese è quella dei Benvegnù, una formazione creata ad hoc per l’occasione per omaggiare Paolo Benvegnù, cantautore cult del sottobosco underground scomparso all’improvviso lo scorso 31 dicembre.

Dove guardare il Concertone

Il Concertone sarà come sempre a libero accesso e sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2 e in onda su RaiPlay e Rai Italia. La festa in piazza comincerà alle 13.30 e sarà aperta da Cyrus, Cosmonauti Borghesi, Joao Ratini, SOS – Save Our Souls, Vincenzo Capua e poi dai tre vincitori del contest 1MNEXT: Cordio, Dinìche e Fellow. A condurre, come già annunciato nei giorni scorsi: Noemi, BigMama, Ermal Meta e Vincenzo Schettini.