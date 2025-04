La reunion degli Oasis in un pub di Londra, così Liam e Noel Gallagher hanno spiazzato i fan (e fatto infuriare i vicini)

I due fratelli popstar sono stati visti nel nord di Londra, mentre preparavano il prossimo maxi tour della band. Le proteste dei londinesi: «Troppo rumore»

Sono tornati, dopo 16 lunghi anni, a cantare insieme di fronte a un microfono: prima per filmare una nuova pubblicità per Adidas, poi in un pub londinese chiuso al pubblico «quotidiano». Prima erano solo voci, ora sembra sempre più ufficiale: i fratelli Liam e Noel Gallagher, anima pulsante dello storico gruppo Oasis, si sono rappacificati. Forse un scelta di marketing, dato che il prossimo 4 luglio partirà il mega tour Oasis ’25 durante il quale la band sarà di nuovo al completo. Forse un riavvicinamento reale, tra fratelli persi e ritrovati. «Le armi hanno taciuto, le stelle si sono allineate. La grande attesa è finita», recitava il comunicato degli Oasis in cui annunciavano il tour. «Venite a vedere, non sarà trasmesso in televisione».

L’arrivo separati e il frastuono nel pub

La notizia arriva come un lampo a ciel sereno dalle pagine del The Sun. I due fratelli sono arrivati separatamente al Mildmay club di Newington Green, nel nord della capitale britannica. Un’ora di canti e frastuoni, tanto da scatenare le ire dei residenti. Il primo, fragoroso, atto di una rappacificazione che sembrava impossibile da ormai 16 anni, da quella rissa nel backstage del festival parigino Rock en Seine.

L’annuncio del mega tour

Nelle scorse settimane, i due fratelli avevano già lanciato qualche indizio. A un podcast, Noel Gallagher aveva preannunciato l’inizio a breve delle prove per il tour, alludendo alla «forma smagliante» di Liam: «Sono stato con lui ieri, a dire il vero». E ora li attende un vero e proprio giro del mondo lungo 5 mesi, che partirà da dove tutto è iniziato: Londra e Manchester.