Elodie, esci dalla hit. Piotta, cantaci ancora Roma. Bentornato Dargen – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Weekend particolarmente pregno di uscite quello di questa settimana. Tantissimi gli album, fortunatamente tutti di un buon livello. Di sicuro eccellente il disco dei Baustelle e ottima la colonna sonora di Piotta. Due grandi album sono stati sfornati da due grandissimi cantautori: Cristiano Godano ed Emanuele Colandrea. Grandi canzoni anche nei dischi di due ottimi rapper come MezzoSangue e, a sorpresa, Tredici Pietro. E poi, maturano i Bnkr44, gran disco anche quello dei Legno. Molte belle canzoni anche nella sezione singoli, dove troviamo il ritorno di Niccolò Fabi, strabiliante come quello di Neffa accompagnato da Izi e di quello stracciacuori di Coez. Torna anche Dargen D’Amico, insieme a Massimo Pericolo e Jake La Furia, mentre Inoki propone un brano politico e rabbioso. Anche un po’ più in alto nei nostri cuori troviamo quel genietto di Venerus, mentre i Calibro 35 ci riportano alla nostalgia di 90° Minuto. Non male Alessandra Amoroso, punta sulla commozione invece Michele Bravi. Bocciata eccellente: Elodie, il nuovo pezzo è una spudorata tentata hit venuta anche maluccio. Ma va male anche la bravissima Mimì, ultima vincitrice di X Factor. Chicca della settimana: Gaia Banfi con il suo album La Maccaia. A voi tutte le recensioni alle principali nuove uscite del weekend.