Un grande Salmo, la perla di Giorgio Poi, bene Damiano. Bocciati Elodie e Fedez – Le nostre recensioni

Nuova settimana dalle mille proposte, vediamo un po’ quali sono le principali. Nella sezione album sicuramente da sottolineare il nuovo piccolo capolavoro di Giorgio Poi, che si conferma tra i più interessanti cantautori della nuova scena italiana, ma bravi come lui, ve l’assicuriamo, ce ne sono pochi. Commovente l’EP di Aimone Romizi in libera uscita dai Fask, assai carico anche l’album di Mostro e meravigliosamente sospeso e intrigante quello di Any Other. Bocciato senza appello il disco di Elodie, l’impressione è proprio che sia un prodotto che con la musica c’entri pochino. Rialziamo decisamente l’asticella dando uno sguardo ai singoli usciti, perché Damiano David si conferma pop star di stazza internazionale e Salmo c’ha il fuoco nella penna, il nuovo singolo è davvero straordinario. Il nuovo brano di Fulminacci è un prodigio agrodolce, salutiamo con gioia il ritorno di sua maestà Sergio Caputo e riabbracciamo anche Napoleone, artista stupendo. Rimandiamo invece al mittente il featuring di Fedez con Clara, assai confuso, sicuramente un passo indietro rispetto a Battito, così come il rap romantico senza sangue di Emis Killa e Lazza. Passetto falso anche per Noemi, quello di Gio Evan invece ci sorprende poco. La chicca della settimana ce la regala Ceneri e si intitola Due lune. A voi tutte le recensioni alle principali uscite italiane della settimana.