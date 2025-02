Sanremo 2025, Elodie e le polemiche su Meloni: «Non me ne frega niente, io non mi nascondo»

In conferenza stampa la cantante ha parlato (ancora) del suo rapporto con la politica

Non dribbla alcun argomento Elodie, in gara al Festival di Sanremo 2025 con Dimenticarsi alle 7,. Lo ha dimostrato ieri, quando Enrico Lucci, inviato di Striscia la notizia, le ha chiesto se voterebbe mai Giorgia Meloni. La risposta è stata netta ed inequivocabile: «Nemmeno se mi tagliano la mano». Oggi la cantante romana in sala stampa all’Ariston risponde così a chi le chiede se questa esposizione senza mezzi termini le abbia mai creato difficoltà: «La verità è che non me ne frega niente, non riesco a tenere fuori una parte di me. Io me ne fotto e al massimo faccio una stronzata. Non voglio essere ingabbiata da un ruolo, da quello che ci si aspetta da me, magari dalla mia fisicità. Io invece sono così». Addirittura, aggiunge l’artista: «Ho una rubrichetta con tutte le cazzate che dico». Un impegno lodevole, soprattutto perché oggettivamente un’artista come Elodie da certe uscite ne ha solo da perdere. Diversa invece la questione per quel che riguarda il lato artistico, infatti a Open dice: «Espormi politicamente con la musica? Credo di no, sicuramente non adesso. Io non sono una cantautrice, sono un’interprete, credo sia difficile affrontare certi argomenti in musica, non so se è nelle mie corde».

