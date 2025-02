Sanremo 2025, Coma_Cose – «Cuoricini»

La coppia, artistica e di vita, porta all'Ariston una storia d'amore che deve fare i conti con «le distrazioni dei social media»

Non c’è due senza tre: i Coma_Cose cantano per la terza volta dal palco del Festival del Sanremo dopo aver conquistato già la critica e il pubblico. Sebbene il successo non sia rispecchiato dai risultati – nel 2021 Fiamme negli occhi si classifica ventesima, nel 2023 L’addio undicesima – il duo da sempre raccoglie molte lodi e successo di pubblico per i suoi brani. Due anni fa proprio L’addio vince il Premio per il miglior testo e il Premio per il valore musical-letterario. L’intesa tra Fausto “Lama” Zanardelli e Francesca “California” Mesiano, coppia anche nella vita, nasce in un negozio di Milano dove entrambi lavoravano come commessi. Lui già attivo nel mondo della musica con tre album ma in momentanea pausa, lei – ex deejay – lo coinvolge in un nuovo progetto. Nel 2019 arriva il primo album, Hype Aura, e la partecipazione al «Concertone» del Primo Maggio. Due anni dopo arriva Nostralgia, seguito a stretto giro dal terzo disco Un meraviglioso modo di salvarsi. Per questa edizione della kermesse i due non si lasciano andare a grandi anticipazioni: il brano Cuoricini, infatti, «potrebbe essere un’altra ballad struggente o qualcosa di ritmato».

Il testo di «Cuoricini» dei Coma_Cose

Oggi mi sento una pozzanghera

Se l’ansia mi afferra

Con lo sguardo verso il cielo

Ma il morale per terra

Se mi trascuri impazzisco

Come maionese

Ci sto male, male male male

Vorrei svagarmi ma oggi una canzone

Dura come un temporale

Anche se è molto popolare

E mi hai buttato via

In un sabato qualunque

Mentre andavi in cerca

Di uno slancio di modernità

Ma tu volevi solo

cuoricini, cuoricini

Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini

Stramaledetti cuoricini, cuoricini

Che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto

Poi mi uccidi, poi mi uccidi

Quegli occhi sono due fucili, due fucili

Che sparano sui cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

Un divano e due telefoni

È la tomba dell’amore

Ce l’ha detto anche un dottore

Porta un chilo di gelato

E poi nel dubbio porta un fiore

E almeno un kiss, please

E se oggi ho le pupille

Più grandi del cuore non mi giudicare

Male male male

Che dovrei dire io che ti parlavo

E tu nemmeno ti mettevi ad ascoltare

Tu mettevi solo

Cuoricini, cuoricini

Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini

Stramaledetti cuoricini, cuoricini

Che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto

Poi mi uccidi, poi mi uccidi

Quegli occhi sono due fucili, due fucili

Che sparano sui cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

Ma fortunatamente

Un sabato qualunque

Mi hai portato via da tutta quanta

La modernità

Ma dove scappi senza

Cuoricini, cuoricini

Per l’autostima

Cuoricini, cuoricini

Che medicina

Cuoricini, cuoricini

Ma che tolgono il gusto

Di sbagliare tutto

Poi mi uccidi, poi mi uccidi

Quegli occhi sono due fucili, due fucili

Che sparano sui cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

Cuoricini, cuoricini

Cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

