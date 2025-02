Sanremo 2025, i duetti e le cover della quarta serata del Festival

Venerdì 14 febbraio, alla 75esima edizione all'Ariston, gli artisti si sfidano in una gara a sé stante che ha una sua propria classifica finale

Tra le cinque serate del Festival di Sanremo, la quarta è certamente tra le più attese. Il pubblico, dopo aver ascoltato due volte tutte le canzoni in gara, vuole ora sentire gli artisti mettersi alla prova nella cover e duetto che hanno scelto di portare all’Ariston. Per la 75esima edizione del Festival, i cantanti potevano attingere dal repertorio nazionale e internazionale purché si tratti di brani di «conclamata fama» e pubblicati entro il 31 dicembre 2024, così come prevede il regolamento. La novità è però sul peso che la serata cover e duetti ha all’interno del Festival. I risultati del Televoto, Sala Stampa, Tv e web e Giuria della Radio, i cui voti vengono ripartiti in maniera quasi paritetica, non incidono sulla classifica generale di Sanremo 2025. A differenze delle scorse edizioni, la quarta serata avrà una classifica a sé, con un proprio vincitore, il più votato come miglior artista della serata duetti.

Le cover e i duetti di Sanremo 2025

Elodie con Achille Lauro – A mano a mano di Rino Gaetano e Folle città di Loredana Bertè

con – A mano a mano di Rino Gaetano e Folle città di Loredana Bertè Tony Effe con Noemi – Tutto il resto è noia di Franco Califano

– Tutto il resto è noia di Franco Califano Fedez con Marco Masini – Bella stronza di Marco Masini

– Bella stronza di Marco Masini Shablo feat. Guè, Tormento e Joshua con Neffa – Amor de mi vida dei Sottotono e Aspettando il sole di Neffa

– Amor de mi vida dei Sottotono e Aspettando il sole di Neffa Rkomi con Francesca Michielin – La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini

– La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini Giorgia con Annalisa – Skyfall di Adele

– Skyfall di Adele Serena Brancale con Alessandra Amoroso – If I Ain’t Got You di Alicia Keys

– If I Ain’t Got You di Alicia Keys Brunori SaS con Riccardo Senigallia e Dimartino – L’anno che verrà di Lucio Dalla

– L’anno che verrà di Lucio Dalla Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo di Franco Califano

– Un tempo piccolo di Franco Califano Massimo Ranieri con i Neri per caso – Quando di Pino Daniele

– Quando di Pino Daniele Olly con Goran Bregovic e la Wedding and Funeral Band – Il pescatore di Fabrizio De Andrè

– Il pescatore di Fabrizio De Andrè Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno

– Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno Rocco Hunt con Clementino – Yes, I Know My Way di Pino Daniele

– Yes, I Know My Way di Pino Daniele Rose Villain con chiello – Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti

– Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti Clara con Il Volo – The Sound of Silence di Simon and Garfunkel

– The Sound of Silence di Simon and Garfunkel Sarah Toscano con gli Ofenbach – Overdrive degli Ofenbach

– Overdrive degli Ofenbach Marcella Bella con i Twin Violins – L’emozione non ha voce di Adriano Celentano

– L’emozione non ha voce di Adriano Celentano The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè di Sal Da Vinci

– Rossetto e caffè di Sal Da Vinci Gaia con Toquinho – La voglia, la pazzia di Ornella Vanoni

– La voglia, la pazzia di Ornella Vanoni Coma_Cose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo dei Righeira

– L’estate sta finendo dei Righeira Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è di Gino Paoli

– Che cosa c’è di Gino Paoli Simone Cristicchi con Amara – La cura di Franco Battiato

– La cura di Franco Battiato Bresh con Cristiano De Andrè – Crêuza de mä di Fabrizio De Andrè

– Crêuza de mä di Fabrizio De Andrè Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco di Tricarico

– Io sono Francesco di Tricarico Modà con Francesco Renga – Angelo di Francesco Renga

– Angelo di Francesco Renga Irama con Arisa – Say something di A Great Big World e Christina Aguilera

Gli artisti sono scesi a 29 dopo il ritiro di Emis Killa, indagato nelle inchieste sulle presunte attività criminali degli ultrà di Milan e Inter. Il rapper avrebbe preso parte alla gara insieme a Lazza e Laura Marzadori con il brano del collega 100 Messaggi.

