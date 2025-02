Sanremo 2025, Clara – «Febbre»

Premiata "Stella nascente" della canzone italiana da Billboard, e con un anno di tour alle spalle, l'artista lombarda cerca la definitiva consacrazione sul palco più importante d'Italia

Clara Soccini (Varese, 25 ottobre 1999), in arte semplicemente Clara, inizia a cimentarsi nella scrittura di musica durante la pandemia. Diventa immediatamente riconoscibile al grande pubblico nel 2023, quando la giovane lombarda interpreta Crazy J nella terza stagione della serie tv di enorme successo Mare Fuori. Qui ha l’opportunità di mescolare le sue due grandi passioni cantando Origami all’alba, premiata con il triplo disco di platino. Nel dicembre 2023 arriva la vittoria di Sanremo Giovani con Boulevard, che le vale un posto nella “gara dei grandi” e il premio Lunezia per il valore musical-letterario. Due mesi dopo arriva il ventiquattresimo posto al Festival di Sanremo con Diamanti Grezzi, con cui la 25enne vince il premio Enzo Jannacci Nuovo IMAIAE per la miglior interpretazione. A metà febbraio 2024 pubblica il suo primo album, Primo, e tra estate e inverno dello stesso anno organizza i primi concerti: il Summer Tour e il Primo Tour. Lo scorso novembre è stata premiata ai Billboard Italia Women in Music con il premio “Stella Nascente”. A Sanremo 2025 porta il brano Febbre: metafora della vita, in cui bisogna «trovare la versione migliore di sé anche quando attraversiamo alti e bassi».

Il testo di «Febbre» di Clara

Ti sei preso una parte di me

Quella ancora più in fondo dell’anima

Un sentimento

Che se si rompe taglia

Come il vetro

E anche deludere

È un’abitudine

Come nel mio

Primo giorno di scuola

Non so che faccio qui

Il buio è tagliato dalle luci viola

Il cielo fa come un glitch

Tu mi guardi dall’alto

Trascinandomi in basso

Non ascolti quando grido

Sembri fatto di ghiaccio

Io sono fatta così

Alle feste chic

Sola su un terrazzo

Tutti fanno bling bling

Io nemmeno mi piaccio

Non dire “je t’aime”

Dimmelo se

Ciò che provi è solo febbre

Che sale e scende

Che mi fa male male

I tuoi occhi Blu Klein

Dicono che

Stanotte è solo febbre

Che sale e scende

Tu prendi me

Come un enfant per strada

In abito da gala

Non ci amerà la fama

Non cambierà la trama

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere

Come la febbre

Ti sei preso una parte di me

Quella ancora più in fondo dell’anima

Un sentimento

Che se si rompe taglia

Come il vetro

Corro corro come dentro un bosco

Dentro questo inferno è più difficile

Questo amore dimmi quanto costa

Ti senti un’ombra qua vicino a me

Non ascolti quando grido

E nemmeno se taccio

Non ascolti quando grido

Non dire “je t’aime”

Dimmelo se

Ciò che provi è solo febbre

Che sale e scende

Che mi fa male male

I tuoi occhi Blu Klein

Dicono che

Stanotte è solo febbre

Che sale scende

Tu prendi me

Come un enfant per strada

In abito da gala

Non ci amerà la fama

Non cambierà la trama

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere

Come la febbre

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere…

Non dire “je t’aime”

Dimmelo se

Ciò che provi è solo febbre

Che sale e scende

Che mi fa male male

I tuoi occhi Blu Klein

Dicono che

Stanotte è solo febbre

Che poi ti prende…

Come la febbre

Come un enfant per strada

In abito da gala

Non ci amerà la fama

Non cambierà la trama

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere

Come la febbre

Lo speciale Sanremo 2025

I testi delle canzoni

