Clara vince Sanremo Giovani 2024, con lei in gara a febbraio i Santi Francesi e BNKR44 – Il video

Clara si è aggiudicata la vittoria di Sanremo Giovani con “Boulevard”. I Santi Francesi con “Occhi tristi” e BNKR44 con “Effetti speciali” sono arrivati secondi e terzi e andranno a Sanremo 2024. Per raggiungere il palco dell’Ariston del Festival di Sanremo 2024 si sono sfidati anche Dipinto, Fellow, GrenBaud, Jacopo Sol, Lor3n, Nausica, Omini, Tancredi e Vale LP. Accompagnati da una band di otto elementi, tutti gli artisti in gara si sono esibiti dal Teatro del Casinò di Sanremo e sono stati votati dal direttore artistico Amadeus e dalla Commissione Musicale di Sanremo giovani. I 27 big hanno fatto passerella durante lo show per rivelare il titolo del brano che porteranno in gara dal 6 febbraio.

Il regolamento di Sanremo Giovani

In base al Regolamento di Sanremo 2024 i primi tre classificati entrano in gara sommandosi ai 27 Big. Non solo, i tre si esibiranno sul palco dell’Ariston con un brano diverso e inedito rispetto a quello che ha permesso loro di raggiungere il podio a Sanremo giovani 2023. Nel corso della serata Amadeus ha svelato i titoli delle canzoni degli artisti in gara, ripercorrendo anche momenti della loro carriere. Oltre ai big in gara ospiti della finale dei giovani saranno le conduttrici del PrimaFestival Paola & Chiara insieme ai due Tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras. Paola & Chiara hanno presentato il nuovo singolo “Solo mai“.

Le 30 canzoni in gara a febbraio

Queste le trenta canzoni in gara a Sanremo 2024: Ghali – Casa mia; Alessandra Amoroso – Fino a qui; Gazzelle – Tutto qui; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Dargen D’Amico – Onda alta; Angelina Mango – La noia; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Fiorella Mannoia – Mariposa; Loredana Bertè – Pazza; Mr.Rain – Due altalene; Geolier – I p’ me, tu p’ te; Negramaro – Ricominciamo tutto; Rose Villain – Click boom!; Mahmood – Tuta gold; Diodato – Ti muovi; Annalisa – Sinceramente; Il Volo – Capolavoro; Emma – Apnea; Renga e Nek – Pazzo di te; La Sad – Autodistruttivo; Irama – Tu no; BigMama – La rabbia non ti basta; The Kolors – – Un ragazzo una ragazza; Sangiovanni – Finiscimi; Il Tre – Fragili; Alfa – Vai!; Maninni – Spettacolare; Santi Francesi – L’amore in bocca; Clara – Diamanti grezzi; BNKR44 – Governo Punk.

