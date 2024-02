Sanremo 2024, Clara – «Diamanti grezzi»

Cantante e attrice, Clara Soccini (meglio nota come Clara) nasce a Varese il 25 ottobre 1999. La sua carriera artistica inizia con la musica quando durante il primo lockdown, quello dell’inverno-primavera 2020, scrive le prime canzoni e pubblica il singolo Freak. Ma il grande pubblico la scopre nel 2023 nel ruolo di Crazy J, personaggio della serie tv di successo Mare Fuori che racconta le vite di un immaginario istituto penale per minorenni di Napoli. Sul set della fiction le sue passioni si incrociano. Clara/Crazy J presta la voce alla canzone Origami all’alba (scritta da Matteo Polillo e prodotta Lolloflow) che viene premiata triplo disco di platino. Negli anni Soccini non interrompe la sua carriera musicale ed esce con dei singoli: Ammirerò e Bilico nel 2021, Il tempo delle mele nel 2022. Nell’ultimo anno prosegue comunque in parallelo la produzione musicale che si arricchisce con la pubblicazione di 3 nuovi singoli: Cicatrice, Un milione di notti (con Mr. Rain) e Boulevard. Con solo 10 brani pubblicati Clara può vantare più di 65 milioni di stream su Spotify. L’ultimo successo arriva proprio con Boulevard con la quale Clara ha vinto Sanremo Giovani, accedendo così alla fase finale del festival dove potrà farsi conoscere anche come cantautrice. Diamanti grezzi, il brano con cui prende parte al suo primo Festival di Sanremo, riflette la condizione generale vissuta dai giovani in un preciso momento della loro esistenza: «Parla di tutti noi, della crescita, delle incertezze», spiega.

Siamo caduti più in basso come le cascate

Cercando di prendere il volo sopra queste case

Ho visto in amore persone un po’ troppo sfacciate

Ferirsi lasciandosi le ali spezzate

Dimmelo te se ti piace

Ma si spezza la corda

Ci resta poco o nulla

Ma siamo ancora a galla

Chissà perché

Siamo la prima volta

Quella che non si scorda

Quel bacio con la lingua

Che fa paura

Scendo tra 24 ore

Cerco per strada l’amore

Aspetto uno su un milione

Te lo ricordi

Cosa siamo noi

Solo diamanti grezzi

Cadono in mille pezzi

Di una storia sola

Dove andremo poi

Se corriamo a fari spenti

Non siamo più gli stessi

Non sappiamo ancora

Fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno

Corrono sopra i 300

In mezzo alle strade del centro

Non saremo mai

Quello che poi ti aspetti

Oro nei fallimenti

Solo diamanti grezzi

Cosa c’è da capire

Che forse tradire non è il modo giusto

Fa solo soffrire

Alla fine

Il mare è più bello quando non sta fermo

E ti fa sentire

Meno solo meno solo meno solo

Meno vuoto meno vuoto ma

Ma si spezza la corda

Ci resta poco o nulla

Ma siamo ancora a galla

Chissà perché

Siamo la prima volta

Quella che non si scorda

Quel bacio con la lingua

Che fa paura

Cosa siamo noi

Solo diamanti grezzi

Cadono in mille pezzi

Di una storia sola

Dove andremo poi

Se corriamo a fari spenti

Non siamo più gli stessi

Non sappiamo ancora

Fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno

Corrono sopra i 300

In mezzo alle strade del centro

Non saremo mai

Quello che poi ti aspetti

Oro nei fallimenti

Solo diamanti grezzi

Perdiamo tutto

L’amore è una sala slot

Mi gioco tutto

Da quando non ricordi più

Cosa siamo noi

Solo diamanti grezzi

Cadono in mille pezzi

Di una storia sola

Dove andremo poi

Se corriamo a fari spenti

Non siamo più gli stessi

Non sappiamo ancora

Fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno

Corrono sopra i 300

In mezzo alle strade del centro

Non saremo mai

Quello che poi ti aspetti

Oro nei fallimenti

Solo diamanti grezzi