Il regolamento del Festival di Sanremo 2024: le giurie e le votazioni serata per serata

Anche la 74esima edizione del Festival di Sanremo, la quinta consecutiva con Amadeus al timone nella duplice veste di conduttore e direttore artistico, prevede alcune novità al regolamento. Quelle principali riguardano la composizione delle giurie che andranno a votare i concorrenti in gara, ben 30 quest’anno, e la comunicazione (parziale) della classifica, che viene svelata nella sua interezza solo nella serata finale. Il Festival di Sanremo 2024 ha luogo da martedì 6 a sabato 10 febbraio, come sempre al teatro Ariston. Ai 27 campioni in gara annunciati il 3 dicembre si sono aggiunti il 19 dicembre i tre concorrenti vincitori di Sanremo Giovani, che vanno a completare il cast.

Le giurie

Quest’anno sono le tre le giurie che, ciascuna esprimendo il proprio voto e con il proprio peso, vanno a determinare la classifica nelle sue composizioni parziali e finale. A differenza dell’anno scorso, non c’è più la giuria demoscopica, 300 persone che erano state selezionate secondo criteri di età e provenienza geografica. Le preferenze verranno invece espresse da:

Pubblico, tramite il sistema del Televoto da telefonia fissa e mobile

Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, composta da rappresentanti dei media specializzati nel settore e accreditati al Festival (carta stampata, televisioni e web, eccetto web radio)

Giuria delle Radio, formata da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano

Le tre giurie vengono coinvolte nel voto ogni serata in maniera diversa.

Prima serata

Nella serata inaugurale del Festival di Sanremo 2024 si esibiscono tutti e 30 gli artisti in gara, eseguendo per la prima volta i propri brani inediti. A votare è la sola Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine della serata, viene stilata una classifica generale parziale ma al pubblico vengono comunicate solo le prima 10 posizioni.

Seconda serata

Mercoledì 7 febbraio, nella seconda serata all’Ariston, si esibiscono nuovamente 15 artisti in gara con i propri brani. A votare, questa volta, sono le altre due giurie, con un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione ripartito 50% al Televoto e 50% Giuria della Radio. Viene quindi compilata una classifica solo sui 15 cantanti che si sono esibiti, della quale vengono annunciati gli artisti nelle prime 5 posizioni della classifica di serata.

Terza serata

Nella terza serata di giovedì 8 febbraio si esibiscono gli altri 15 artisti in gara al Festival. Le modalità di voto sonno le medesime: si esprimono Televoto e Giuria della Radio, con voto ripartito al 50% ciascuno. Viene quindi stilata una classifica di serata, della quale vengono comunicate solo le prime 5 posizioni. La media tra le percentuali di voto ottenute complessivamente nelle tre serate determina una classifica generale dei 30 brani in gara. Nel corso della seconda e della terza serata, i 15 artisti la cui esibizione non è prevista parteciperanno ugualmente presentando ognuno l’esibizione di un altro tra i 15 artisti impegnati in gara in serata.

Quarta serata (Cover)

Una delle serate più attese è quella delle Cover, rifacimenti di brani di altri artisti eseguiti in duetto con i colleghi. I concorrenti possono portare una reinterpretazioni di canzoni pubblicate entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Possono cantare anche in lingua straniera e avere come ospite un cantante o un gruppo, purché di conclamata fama, italiani o stranieri. Possono non avvalersi di cantanti ospiti gli artisti noti che partecipano insieme in gara al Festival, come «sodalizio artistico» realizzato in occasione del Festival di Sanremo – come Renga e Nek, ad esempio. Le esibizioni cover in duetto vengono valutate dalle tre giurie: pubblico con il Televoto, Sala Stampa, Tv e web e Giuria della Radio. Il voto ha un peso percentuale diverso e viene così ripartito: Televoto 34%, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%. Al termine delle votazioni si va a comporre una classifica di serata, della quale vengono annunciati le prime 10 posizioni. Il primo classificato può essere considerato il vincitore della serata. Viene quindi definita una classifica generale, con una media tra le percentuali ottenute dai diversi concorrenti nelle quattro serata

Quinta serata (Finale)

L’11 febbraio si alza l’ultima volta il sipario sulla 74esima edizione del Festival. Nella serata finale si esibiscono nuovamente con il proprio brano in gara tutti gli artisti presenti al concorso. Vengono votati dal pubblico con il Televoto. Viene quindi annunciata la classifica generale in base ai risultati delle prime quattro serate. Ad essa, viene aggiunto l’esito dell’ultimo voto, che va a comporre la nuova classifica. I primi 5 artisti devono quindi esibirsi nuovamente (o viene mandata in onda una registrazione). La classifica generale viene azzerata e le tre giurie tornano a esprimersi, con questa ripartizione di peso: Televoto 34%, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%. La canzone o l’artista più votati vengono dichiarati vincitori della 74esima edizione del Festival di Sanremo, e vengono poi annunciate le altre posizioni in classifica.

