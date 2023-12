Sanremo, Amadeus annuncia i cantanti in gara: la lista completa dei 27 big

Continuano le anticipazioni su quello che accadrà nelle cinque serate della 74esima edizione del Festival di Sanremo, che prenderà il via il prossimo 6 febbraio. Oggi Amadeus ha rivelato i nomi dei big in gara – ai quali il 19 dicembre si aggiungeranno i vincitori di Sanremo Giovani -: saranno 27. Il totale dei concorrenti sarà 30, dopo una modifica al regolamento. In un primo momento sono stati svelati solo i primi 13 nomi: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, i La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alpha, Il Volo. Ad essi si sono poi aggiunti i restanti 14: Alessandra Amoroso, Gazelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni e i Ricchi e Poveri. In precedenza, il conduttore artistico e direttore della kermesse ha già annunciato che Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione, sarà co-conduttore della prima puntata e superospite musicale. E nella terza serata, Giovanni Allevi tornerà a suonare dal vivo per la prima volta dall’annuncio della malattia.

Il giallo dei superospiti

Potrebbero invece non esserci “superospiti” per la prossima edizione del Festival. Nonostante le voci che volevano tra gli altri Russell Crowe di nuovo sul palco dell’Ariston, Amadeus non ha annunciato nomi di personaggi internazionali. Secondo il direttore artistico, sono i cantanti in gara «realmente i miei superospiti, i reali protagonisti del Festival. Non vedo l’ora che sia il 6 febbraio per farli ascoltare a tutti». Amadeus ha spiegato di aver «ricevuto e ascoltato oltre 400 brani, una quantità enorme di proposte che sottolinea ancora una volta l’appeal del Festival per il mercato discografico. La scelta è sempre difficile – ha ammesso – ma mi auguro di ripetere i risultati delle ultime edizioni che hanno visto per mesi i brani di Sanremo in testa alle classifiche di ascolto e di vendita».

