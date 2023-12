Urla di gioia, lacrime e abbracci: ecco come hanno reagito i big di Sanremo all’annuncio della lista di Amadeus – Il video

C’è chi si è portato le mani al viso, commosso, e chi è saltato letteralmente per aria. Chi si è stretto in un abbraccio infinito e chi è corso a postare sui social. Gli artisti che dal prossimo 6 febbraio si esibiranno sul palco dell’Ariston nella 74esima edizione del Festival di Sanremo hanno scoperto oggi, come tutta Italia, la lista dei big in gara. Erano tutti attaccati alla tv, insomma, per sentire dalla viva voce di Amadeus (al Tg1) se il loro nome era stato selezionato per partecipare alla kermesse canora più ambita d’Italia. E nella «compilation» video che circola su Twitter (pardon, X) si può vedere la reazione entusiasta di molto di loro. Specialmente quelli che nella “massima serie” dell’Ariston non erano mai entrati, ma non solo. Da Emma a Il Tre, dai La Sad a Big Mama, un unico grande urlo di gioia ha unito oggi all’ora di pranzo decine di giovani cantanti italiani. Facile pensare che nello stesso momento molti altri abbiano appreso invece la stessa lista con delusione: secondo quanto riferito dallo stesso Amadeus, la direzione artistica quest’anno ha dovuto divincolarsi tra ben 400 brani proposti. «La scelta è sempre difficile – ha ammesso il conduttore – ma mi auguro di ripetere i risultati delle ultime edizioni che hanno visto per mesi i brani di Sanremo in testa alle classifiche di ascolto e di vendita».

Video di copertina: X / Fatina Mutante

