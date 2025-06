«Loro fanno schifo»: la stoccata di Charlize Theron ai Bezos dopo il mancato invito al matrimonio

L'attrice premio Oscar ha criticato il miliardario statunitense e la sua nuova moglie Lauren Sanchez dal palco di un evento benefico

Il matrimonio dell’anno, quello tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, si è appena concluso. Dopo un fine settimana di festeggiamenti a suon di lusso e sfarzo, i vip di tutto il mondo stanno via via lasciando la laguna di Venezia. Ma se la lista degli invitati sembrava un concentrato di celebrità di prima fascia, tra Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Kim Kardashian e anche Ivanka Trump, c’è chi non ha nascosto un certo disappunto per il mancato invito: Charlize Theron. L’attrice premio Oscar, infatti, ha approfittato del palco durante un evento benefico della sua organizzazione no profit, l’Africa Outreach Project, per lanciare una stoccata velenosa agli sposi.

«Loro fanno schifo, noi siamo a posto»

«Penso che siamo le uniche a non aver ricevuto un invito», ha dichiarato ironicamente Theron davanti alla platea, lasciando intendere un certo fastidio. Ma la battuta si è presto trasformata in qualcosa di più diretto: «Ma va bene, perché loro fanno schifo e noi siamo a posto», ha aggiunto con tono deciso, come riportato da The Hollywood Reporter. Parole che non sembravano affatto dette in tono leggero. L’attrice sudafricana ha poi ringraziato gli ospiti del suo evento per aver partecipato a un’iniziativa importante in un momento delicato: «Grazie per essere qui, soprattutto quando il mondo sembra bruciare». Forse anche questo un riferimento e un’ulteriore allusione alle priorità dei ricchi della terra.

Bezos «amareggiato» dalle proteste

Charlize Theron è solo l’ultima delle numerose voci che si sono scagliate contro il matrimonio multimilionario del proprietario di Amazon. Nei giorni precedenti all’evento sono state numerose le proteste che hanno coinvolto i luoghi simbolo della città: da piazza San Marco, dove prima è apparso un mega striscione con la faccia di Bezos, al campanile dove sono state proiettate scritte come «No Space 4 Bezos». Informato delle proteste in corso in città, Bezos si è detto «amareggiato».