Jeff Bezos, l’acquazzone rovina la festa a Venezia: fuggi fuggi degli ospiti in barca. E gli attivisti «hackerano» il Campanile di San Marco – Il video

Il pre-wedding party di Jeff Bezos e Lauren Sánchez è stato interrotto da un violento temporale. La città in fermento tra proteste, installazioni e caccia ai balconi più ambiti

Chissà se anche negli Stati Uniti vale il detto «sposa bagnata sposa fortunata». C’è da augurarselo per Jeff Bezos e Lauren Sánchez che ieri, in attesa della cerimonia ufficiale che si svolgerà oggi 27 giugno sull’isola di San Giorgio Maggiore, sono stati sorpresi da un violento acquazzone che ha costretto loro e i prestigiosissimi ospiti ad abbandonare il party riservato. La pioggia copiosa caduta sul centro città ha interrotto i festeggiamenti di preparazione che si stavano tenendo nel chiostro della chiesa della Madonna dell’Orto, la meravigliosa location dal lato opposto di piazza San Marco e che affaccia sull’isola di Murano. I presenti in zona hanno descritto il fuggi fuggi degli ospiti vip che si affrettavano verso i taxi. E proprio mentre Bazos e Sánchez davano inizio ai festeggiamenti lontani da occhi indiscreti, le proteste dei contestatori del matrimonio continuavano nei luoghi simbolo della città.

La protesta sul campanile di San Marco

Alcuni attivisti del collettivo “No Space for Bezos” hanno proiettato scritte laser sulla parete del Campanile di San Marco per contestare la presenza in città del fondatore di Amazon e di sua moglie. Sulla facciata dello storico monumento sono apparsi messaggi provocatori come “Fck Bzs” e “No Space 4 Bezos”, accompagnati da un’immagine stilizzata della testa dell’imprenditore statunitense. Il gesto, rivendicato dal movimento e diffuso sui loro canali social, vuole essere un’anticipazione della manifestazione di protesta in programma per domani, sabato 28, con partenza alle 17.00 dalla stazione di Santa Lucia. Gli organizzatori fanno sapere che al corteo sono attesi partecipanti da diverse città del Nordest, uniti nel criticare quella che definiscono l’occupazione simbolica della città da parte degli ultraricchi. Nel post Instagram gli attivisti uniscono la lotta contro il matrimonio glamour a quella contro le guerre: «Oggi il campanile di San Marco manda un messaggio chiaro: Dall’America all’Europa, da Venezia a Bologna, No space for Bezos, No space for War».

Le altre installazioni in città

Sono diversi giorni che Venezia e i suoi luoghi simbolo sono diventati il teatro delle proteste di numerosi gruppi, a partire da No space for Bezos con l’azione della scorsa notte, ma anche Extinction rebellion che ieri in piazza San Marco ha inscenato un matrimonio farlocco e provocatorio. Ma in questi giorni sono spuntate in città pure alcune installazioni artistiche che ritraggono il magnate dell’e-commerce seduto su un water mentre legge una copia del Washington Post, giornale di cui è il proprietario, circondato da pacchi Amazon.

La ricerca del balcone per spiare il matrimonio

Come riportato dal Corriere del Veneto, non tutti protestano contro il matrimonio che occuperà la città. Giornalisti e turisti, infatti, provano ad accaparrarsi i migliori posti su balconi e finestre per poter assistere al passaggio degli sposi e dei vip invitati. I prezzi per un solo pomeriggio sono da capogiro: non meno di 600 euro per un balcone, anche 700 per un terrazzo.