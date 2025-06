Il mega-striscione contro Jeff Bezos a Venezia, il blitz in piazza San Marco di Greenpeace prima del matrimonio – Il video

Nei prossimi giorni sono previste le nozze tra il miliardario americano e Lauren Sanchez. Un evento che ha scatenato la protesta di diverse associazioni, compresa l'Anpi

Quattrocento metri quadrati di striscione bianco, con tanto di Jeff Bezos sorridente, hanno occupato una buona fetta di piazza San Marco a Venezia. «If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax» – «Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse» – è il grido di protesta, in vista delle super-nozze del miliardario e patron di Amazon, previste tra martedì 24 e giovedì 26 giugno proprio nella laguna veneta. L’iniziativa, di Greenpeace e del gruppo di attivisti inglesi Everyone Hates Elon, ha lo scopo di promuovere una sempre maggiore tassazione per i ricchi e per l’industria fossile.

La protesta contro Bezos: «Contribuisce alla distruzione del pianeta»

Dei dettagli e degli ospiti d’eccezione per il matrimonio di lusso tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez si è parlato e ipotizzato per settimane. Così come della contrarietà di una buona parte della comunità veneziana. Ora, alla viglia del grande appuntamento, sono gli attivisti a scendere in campo: «Bezos incarna un modello economico e sociale che ci sta conducendo verso il collasso. Sempre più spesso l’ingiustizia sociale viaggia di pari passo a quella climatica». Il miliardario americano avrebbe infatti «uno stile di vita devastante per il pianeta», al contrario di tutte quelle altre persone che «subiscono quotidianamente i danni della crisi ambientale», ha detto Simona Abbate di Greenpeace Italia.

La soluzione del «Tax the rich»: «Bezos può permettersi mezza città»

La soluzione, hanno insistito le due organizzazioni protagoniste della protesta, sarebbe «tassare i super ricchi, le industrie fossili e quella della difesa», che «speculano sulla vita delle persone». Anche perché, mentre i governi spesso «parlano di scelte difficili e lottano per finanziare i servizi pubblici, Jeff Bezos può permettersi di chiudere mezza città per giorni e giorni solo per celebrare il suo matrimonio. Poche settimane fa ha speso milioni di dollari per un viaggio spaziale di appena 11 minuti», ha aggiunto un portavoce di Everyone Hates Elon, riferendosi al lancio del Blue Origin con a bordo proprio Lauren Sanchez.