Jeff Bezos «amareggiato» per le proteste contro il suo matrimonio a Venezia: «Non capisco…»

Il fondatore di Amazon è stato informato delle manifestazioni organizzate nell'isola in questi giorni e ha confidato il suo dispiacere

Il soggiorno veneziano di Jeff Bezos si chiude tra glamour e contestazioni. Il fondatore di Amazon, in città per concludere i festeggiamenti del suo matrimonio con Lauren Sanchez, avrebbe confidato un certo dispiacere a chi ha avuto modo di parlare con lui delle proteste messe in atto da alcuni comitati locali. «Non capisco…», avrebbe ripetuto più volte, secondo quanto riferisce l’agenzia Adnkronos da fonti vicine all’imprenditore. Il fondatore di Amazon si sarebbe detto «amareggiato» per l’accoglienza ricevuta da una parte dei residenti.

Le proteste a Venezia contro Bezos

È da giorni, infatti, che si moltiplicano le proteste contro la presenza di Bezos nell’isola. Per l’occasione è nato anche un collettivo dedicato solo alle proteste contro il matrimonio del miliardario. Si chiama «No space for Bezos» e ieri ha organizzato un corteo, ampiamente partecipato dalla cittadinanza, che ha attraversato le calli di Venezia. Nei giorni scorsi, ci sono state anche altre proteste, a partire dalla scritta contro il fondatore di Amazon apparsa in piazza San Marco che recitava: «Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse».

L’ultimo giorno di Bezos a Venezia

Nel frattempo, Bezos e Sanchez si godono l’ultimo giorno in laguna, dopo la sfarzosa festa da ballo tenutasi all’Arsenale e proseguita fino a notte inoltrata. La coppia ha trascorso la notte nel lussuoso Hotel Aman affacciato sul Canal Grande, per poi partire questa mattina a bordo di un mototaxi in direzione Murano, dove è prevista una visita privata a una storica vetreria artistica. Il tour proseguirà sull’isola di Torcello, dove gli ospiti parteciperanno a un momento di relax in piscina, prima del rientro e della conclusione ufficiale del contestato soggiorno veneziano. Un addio tra lusso e polemiche, che lascia dietro di sé il contrasto tra le grandi celebrazioni e la tensione di una città che continua a interrogarsi su quale turismo desidera accogliere.