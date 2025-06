Altro che Bezos, i Mastellas celebreranno “nozze d’oro” vip. Attesa per la festa. «Dopo loro ci siamo noi»

La cerimonia dove furono celebrate le nozze, nella chiesa di San Giovanni Battista, a Ceppaloni. Poi il ricevimento in villa. Attesi Gigi D'Alessio, Katia Ricciarelli e Iva Zanicchi

Era il 30 giugno 1975, cinquant’anni fa, quando, di lunedì, si formava uno dei matrimoni più longevi della storia della Repubblica. Quello di Sandra Lonardo e Clemente Mastella (ex Dc, Ccd, Cdr, Udr, Udeur, FI, Pdl e Noi campani, nel 2021 ha fondato Ndc). Testimone Ciriaco De Mita, prima impegnato a Roma in un’importante riunione della direzione nazionale della Democrazia cristiana. A ricostruire le nozze è Tommaso Labate sul Corriere della Sera. Cinquant’anni dopo festeggeranno l’anniversario, sempre a Ceppaloni (Benevento) e sempre nella chiesa di San Giovanni Battista.

I coniugi Mastella, Clemente e Sandra Lonardo ricevono da Papa Leone XIV la benedizioni delle fedi per le loro nozze d’oro. 26 giugno 2025

ANSA / Per gentile concessione famiglia Mastella

Attesi Gigi D’Alessio, Katia Ricciarelli e Iva Zanicchi

«Dopo i Bezos ci siamo noi», sorride Mastella citando il fondatore di Amazon. L’altro giorno riporta Labate sono stati ricevuti in udienza da papa Leone XVI; domani, nel giorno delle nozze d’oro, sono attesi in città per il ricevimento a Villa Mastella con parenti e amici di ogni calibro. Tra questi il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi, Pier Ferdinando Casini, il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, più i consiglieri comunali di Benevento, di cui Mastella è sindaco. Ci saranno perfino vip più pop. Atteso Gigi D’Alessio, mentre Iva Zanicchi ha promesso che canterà al ricevimento «almeno quattro-cinque canzoni», mentre in chiesa l’Ave Maria di

Schubert sarà opera di Katia Ricciarelli, altra amica storica della coppia.

Quando era ministro della Giustizia, Clemente Mastella, prese tra le braccia Roberto Benigni, sotto lo sguardo divertito della moglie Sandra Lonardo, durante la festa nazionale dell’Udeur, a Telese Terme (Benevento). ANSA/CIRO FUSCO

Si conobbero negli USA

E dire che anche se nei primi Duemila lei era presidente del Consiglio regionale della Campania e lui ministro della Giustizia, i Mastellas, ricorda Labate, si conobbero negli USA, sotto Nixon presidente. Lei era emigrata oltreoceano insieme al resto della famiglia; lui, in vacanza premio dopo la laurea in filosofia. Fu ospite dei Lonardo a New York. Ed è lì che sarebbe scoccata la scintilla.