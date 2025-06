Sofia, star di OnlyFans da 50 mila euro l’anno: «Vi spiego come funziona il mio business»

«Sono una content creator, cioè realizzo video per i social. Faccio il chinotto tour e presto mi metterò in proprio»

Sofia, star di OnlyFans che fattura 50 mila euro l’anno, parla oggi del suo business in un’intervista al Giornale. «Sono una content creator, cioè realizzo video per i social. I manager mi hanno insegnato trucchetti per avere più like». Ha 20 anni e viene da Udine, ha fatto il liceo classico europeo e ha in programma di lasciare la piattaforma «per mettermi in proprio: farò la Milf». Adesso però gira l’Italia per incontrare i suoi fans nel Chinotto tour: «Quando sono tanti, affitto un appartamento su Booking, a mie spese. Oppure li ricevo in hotel: alla reception avviso che in camera saliranno un po’ di persone ma senza pernottare. Qualche hotel mi ha detto di no».

Ice Boy ed Edoardo

Ice Boy ed Edoardo «sono i miei social media manager, mi gestiscono il profilo. Mi danno consigli: ad esempio gli orari giusti in cui pubblicare i video (alle 14, alle 18 e alle 21) e qual è la durata ideale dei video». Con loro ha un contratto ha scadenza annuale. E vengono pagati a risultato: «Trattengono una percentuale su quel che guadagno: varia da ragazza a ragazza. E se faccio cambiamenti drastici, ad esempio tingermi i capelli di rosa o fare un nuovo tatuaggio, devo prima avere la loro autorizzazione». Lei fa tutto da sola, nel senso che gira i suoi filmati usando il treppiede: «L’ultima volta però i ragazzi erano 20 e ho avuto bisogno di un aiuto. Con me è venuto un intervistatore».



Riprese e filmati

Poi Sofia spiega come funziona il suo business: «I fans non devono pagare nulla ma devono autorizzare le riprese e firmare per confermare che sono maggiorenni. Poi possono decidere se coprirsi la faccia o no. Quei video finiscono su Onlyfans o sui social in una preview un po’ più soft. Oppure li vendo on line, con prezzi diversi a seconda della lunghezza del filmato. Onlyfans trattiene il 20% su ogni transizione». I guadagni sono di «cinquantamila euro netti all’anno. Pago le tasse». In futuro «non farò Onlyfans per sempre. Voglio mettermi in proprio e fare la milf, magari on line. Investirò i soldi in immobili». Mentre la sua famiglia «non condivide ma mi supporta. I miei amici mi hanno sempre sostenuto».

I fans

Infine, i fans: «Di solito sono rispettosi e accettano i limiti che dico io. Però una volta mi è capitato di subire violenza fisica e psicologica da un noto influencer. Ho preferito non denunciare».