Sanremo 2024, chi sono le co-conduttrici del Festival: l’annuncio di Amadeus. Sul palco salirà anche Fiorello

Mancano poco più di due mesi alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, che prenderà il via il prossimo 6 febbraio, e sono già iniziate le anticipazioni sugli ospiti delle cinque serate. Amadeus ha già annunciato che Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione, sarà co-conduttore della prima puntata e superospite musicale. E nella terza serata, Giovanni Allevi tornerà a suonare dal vivo per la prima volta dall’annuncio della malattia: nel 2022 gli era era stato diagnosticato un mieloma multiplo. Amadeus, che il 3 dicembre annuncerà i big in gara – ai quali il 19 dicembre si aggiungeranno i vincitori di Sanremo Giovani -, ospite del Tg1 mercoledì 29 novembre ha annunciato chi saranno le co-conduttrici ad affiancarlo nel suo quinto anno al timone del programma in veste anche di direttore artistico. «C’è una sorpresa, dovremmo collegarci con una zona qui di Roma e con un amico che conosci anche tu molto bene: Rosario Fiorello», dice Amadeus negli studi Rai. Il comico siciliano prende il collegamento dal Foro Italico: «Mi hai detto che tra un po’ arriveranno le co-conduttrici su tre van diversi, una per ogni van. Nessuno sa ancora niente, neanche io so chi siano». Arrivano quindi i van con le prossimi co-conduttrici del Festival. Nella seconda serata sul palco dell’Ariston con Amadeus ci sarà la cantante Giorgia, classificatasi sesta nell’ultima edizione. Nella terza serata la co-conduttrice sarà l’attrice comica siciliana Teresa Mannino. Nella quarta serata, quella di venerdì delle cover, la co-conduttrice sarà la presentatrice tv, cantante e ballerina Lorella Cuccarini. Ma c’è un’altra sorpresa: sabato il co-conduttore sarà Fiorello. «Ma vuoi dire tutta la serata?», chiede l’artista, che poi scherza: «Ama, io vado sul Nove».

Co-conduttrici e co-conduttori del Festival

Ecco chi sono le co-conduttrici e i co-conduttori della 74esima edizione del Festival di Sanremo fin qui annunciati da Amadeus:

martedì 6 febbraio: prima serata, Marco Mengoni

mercoledì 7 febbrario: seconda serata, Giorgia

giovedì 8 febbraio: terza serata, Teresa Mannino

venerdì 9 febbraio: quarta serata, Lorella Cuccarini

sabato 10 febbraio: quinta serata, Fiorello

