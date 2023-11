Sanremo Giovani, si completa il cast con gli ultimi 4 artisti: ecco chi sono i 12 finalisti

Agli otto finalisti di Sanremo Giovani 2023, annunciati lo scorso 10 novembre, si aggiungono ora gli ultimi quattro selezionati tra i partecipanti ad Area Sanremo. Sono 12 in tutto gli artisti che il prossimo 19 dicembre, in prima serata su Rai 1 e in streaming su Rai Play, si sfideranno per ottenere un posto tra i big al Festival di Sanremo 2024, previsto tra il 6 e il 10 febbraio. Gli ultimi quattro finalisti giovani sono quindi: Dipinto, Fellow, Nausica e Omini. Tra le audizioni Rai di Roma e quelle del contest Area Giovani sono stati ascoltati in tutto 1323 brani, più dell’anno precedente. «Faccio un grande in bocca a lupo ai ragazzi, a loro vanno i miei complimenti perché in questi anni ho assistito a una crescita tangibile e costante», ha detto con soddisfazione il conduttore e direttore artistico Amadeus, «un numero inaspettato di iscrizioni che ha superato tutti i precedenti, quattro protagonisti si aggiungono agli otto già selezionati per la finale di Sanremo Giovani. Sarà una serata imperdibile con dodici canzoni belle e dodici ragazzi talentuosi».

La selezione di Area Sanremo

La commissione di valutazione di Area Sanremo, composta da Lavinia Iannarilli e dagli autori Paolo Biamonte, Sergio Rubino, Alessio De Stefani, si è occupata della selezione dei 20 finalisti del concorso promosso dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal Comune ligure. Gli artisti si sono esibiti fronte la Commissione musicale Rai, presieduta dal direttore artistico Amadeus e composta dalla vicedirettrice Prime Time Federica Lentini, dal maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli. Il prossimo 19 dicembre, al Teatro del Casinò di Sanremo con la diretta tv, radio su su Rai Radio2, e in streaming su RaiPlay, si decideranno i concorrenti che parteciperanno al festival di febbraio nella categoria big. I quali verranno annunciati il 3 dicembre.

