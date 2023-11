Amadeus svela gli otto finalisti di Sanremo Giovani: chi partecipa alla gara del 19 dicembre – Il video

Amadeus ha rivelato l’elenco degli artisti che partecipano alla finale di Sanremo Giovani. Il direttore artistico del Festival ha anticipato gli otto nomi dei cantanti, che gareggeranno con altri quattro provenienti da “Area Sanremo” nelle finali di Sanremo Giovani il prossimo 19 dicembre su Rai1. Nell’elenco letto da Amadeus in un video sui social ci sono: bnkr44 con Effetti speciali, Clara con Boulevard, Grenbaud con Mama, Jacopo Sol con Cose che non sai, Lor3n con Fiore d’inverno, Santi Francesi con Occhi tristi, Tancredi on Perle e Vale LP con Stronza. Questi otto cantanti hanno superato le audizioni dal vivo davanti alla Commissione musicale del Festival in via Asiago a Roma, dove sono stati ascoltati 49 artisti. La Commissione è presieduta da Amadeus ed è composta dalla vicedirettrice Intrattenimento Prime time Federica Lentini, dal maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli. I vincitori di Sanremo Giovani 2023 si esibiranno con un brano inedito nella categoria “big” al prossimo Festival, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024 al teatro Ariston.

