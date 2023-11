Giovanni Allevi a Sanremo, l’annuncio di Amadeus: «Torna a suonare dal vivo all’Ariston»

Ci sarà Giovanni Allevi sul palco del teatro Ariston per la terza serata del Festival di Sanremo 2024. Ad annunciarlo è stato il direttore artistico Amadeus, che ha confermato il ritorno dal vivo del musicista per mercoledì 7 febbraio, la prima volta dopo l’annuncio della malattia. «L’annuncio di stasera è qualcosa di particolare – ha detto Amadeus – che va al di là della musica e tocca le corde del sentimento, perché è una persona che ammiro tanto, che con il suo piano ha affascinato milioni di persone, poi una malattia insidiosa lo ha costretto a lasciare le scene, non è ancora vinta». Nel 2022 ad Allevi era stato diagnosticato un mieloma multiplo. Dopo due anni, tornerà a esibirsi al pianoforte: «Sono davvero onorato per questo invito a Sanremo – ha detto in un videomessaggio al Tg1 – Chissà che emozione sarà suonare di nuovo il pianoforte davanti al pubblico. Avrò anche la grande responsabilità di lasciarvi una riflessione nel mezzo di una battaglia contro la malattia, non ancora del tutto vinta. Sarò la voce dei tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita. Grazie Amadeus! Ci vediamo a Sanremo!». Amadeus ha poi detto che il prossimo mercoledì rivelerà al Tg1 le co-conduttrici del Festival. Domenica 3 dicembre, invece, sarà il turno dell’elenco completo dei cantanti in gara con la lista completa dei Big. E per la prossima settimana, il direttore artistico ha promesso «un’altra sorpresa».

