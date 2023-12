Perché Rose Villain non è a rischio squalifica da Sanremo 2024

Mancano ancora diverse settimane prima dell’inizio di Sanremo 2024 e già partono le prime polemiche. Rose Villain, poche ore dopo l’annuncio della sua presenza tra i cantanti in gara del 3 dicembre, ha presentato il suo nuovo singolo Io, me e altri guai ospite ad Amici su Canale 5. Il regolamento del festival però, come ricorda il magazine Mowmag, obbliga i cantanti a non apparire in tv e radio dalla data dell’ufficializzazione del cast in gara. Per questo motivo Mahmood, anche lui nella lista dei 27 annunciati da Amadeus al Tg1 delle 13.30, ha cancellato la sua ospitata a Che Tempo Che Fa.

La clausola salva Rose Villain

«Tutti gli artisti in gara – recita il Regolamento – non potranno prendere parte – in ambito nazionale e/o estero – pena l’esclusione da Sanremo 2024 […] a programmi, manifestazioni, incontri o eventi anche da remoto che prevedano loro interpretazioni-esecuzioni di qualsiasi composizione musicale (anche se diverse da quelle presentate in occasione della gara a Sanremo 2024), in diffusione televisiva, radiofonica, via internet, dalla data della comunicazione dell’intero cast in gara e sino al termine della Quinta Serata della kermesse. In questo periodo indicato sono comunque consentite le partecipazioni per interviste, previa comunicazione all’Ufficio Stampa Rai». Esiste però una deroga. Se l’esibizione è stata registrata prima dell’annuncio di Amadeus allora si può fare. Ed è proprio il caso di Rose Villain, la cui ospitata ad Amici è frutto di una registrazione fatta nei giorni precedenti. La precisazione arriva dall’organizzazione del festival: dunque nessuna violazione del Regolamento.

