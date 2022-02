Sanremo 2022, tutto pronto per il gran finale. Sabrina Ferilli con Amadeus, Mengoni super ospite

Ci siamo. La finale della 72esima edizione del Festival sta per cominciare. Le quattro serate hanno fatto il pieno di musica, emozioni e polemiche, regalando al pubblico uno dei Sanremo più riusciti e seguiti di sempre. Come succede per le trame più coinvolgenti ora la domanda è su come andrà a finire. Il testa a testa tra la coppia Mahmood-Blanco ed Elisa potrebbe ancora regalare sorprese. Senza contare l’agguato pacifico di Gianni Morandi, vincitore assoluto della serata delle cover di ieri. Come sempre in prima linea, il direttore artistico e conduttore Amadeus sarà anche stasera aiutato da una co-conduttrice: per la finalissima è stata scelta Sabrina Ferilli. Super ospite atteso invece è Marco Mengoni. La gara dei 25 Big andrà avanti fino a tarda serata con Sangiovanni apripista e Giusy Ferreri a chiudere il televoto. A esprimere le preferenze sugli inediti saranno anche stavolta le tre diverse giurie: Sala stampa, demoscopica e televoto da casa.

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

