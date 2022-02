Dopo essere stato uno dei protagonisti assoluti nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, classificandosi al secondo posto, Sangiovanni, nome d’arte di Giovanni Pietro Damian, sbarca alla 72esima edizione del Festival di Sanremo come big in gara con la canzone Farfalle. Il 18enne è stato protagonista di canzoni che sono diventate subito delle hit, in modo particolare Lady e Malibù. Durante la presentazione dei cantanti che avrebbero dovuto partecipare alla kermesse sanremese, Sangiovanni ha rivelato ad Amadeus di essere molto entusiasta di partecipare al Festival: «È incredibile l’emozione. Sono contentissimo perché mi sento a casa, ovunque io sia nel mondo. Sono contentissimo di cantare, esprimermi, comunicare e farlo».

Hai una casa un po’ piccola

Sembra fatta per te

È diventata la nostra

Da quando hai appiccicato

Tutti i momenti

Che hai passato con me

Sopra il frigorifero

C’è la mia faccia

E mi fa ridere

Che sono da tutte le parti

Girando gli angoli di questo mondo

Non posso trovarmi in luogo migliore

Se non tra le tue braccia

In mezzo a tutte le luci

Noi siamo gli unici

Con le tapparelle chiuse

E non l’ho detto a nessuno

Che ho perso la testa

E sono pazzo di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria