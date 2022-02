Dopo una carriera brillante, costellata da successi che sono entrati di diritto a far parte della storia della musica italiana, Massimo Ranieri ha deciso di rimettersi in gioco durante il prossimo Festival di Sanremo, su quel palco che l’ha già visto trionfare in passato con l’intramontabile Perdere l’amore. Per Ranieri quella del 2022 sarà la settima partecipazione al Festival. Per risalire alla prima presenza bisogna tornare al 1968, quando l’artista debuttò con il brano Da bambino, cantato con I Giganti, classificandosi settimi. L’anno successivo fu affiancato da Orietta Berti con Quando l’amore diventa poesia, ma non andò oltre la decima posizione. La terza partecipazione, nel 1988, fu quella vincente, con il brano Perdere l’amore, destinato a fare la storia della musica italiana. Nella sua lunga carriera artistica ha pubblicato 31 album e 36 singoli, vendendo 14 milioni di dischi e diventando uno degli artisti italiani di maggiore successo.

Il testo di Lettera al di là del mare di Massimo Ranieri

La notte non finisce mai

L’America… lontana

Di là dal mare

Dove piove fortuna, dov’è libertà

E l’acqua è più pura di un canto.

Ed è silenzio tra due sponde

La terra un sogno altrove

Ma in un punto del viaggio la pioggia cadrà

Su ogni paura ed oltraggio



Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare

E poi si sta

Col fiato a metà

E tutti tacciono e tanti pregano

Se il Signore vorrà…

E il passo perde il tempo

E niente sembra vero

Mai nessun temporale lavare potrà

Le nostre ferite dal sale



Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare

Quasi giorno ormai

Poi il tempo si ferma

Qualcuno grida terra, terra, terra!



Amore vedi così buio è

Questo mare

È ferita che non scompare

Dove va

Il tempo chissà

E gli occhi tacciono

Ma a notte sognano

Il motore che va



