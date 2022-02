L’anno scorso ha dovuto rinunciare all’esibizione dal vivo al Festival di Sanremo causa Covid. Quest’anno Irama, ci riprova, preparandosi a concorrere con il brano Ovunque sarai. È la terza volta che il cantante si esibisce come nella kermesse sanremese e la quarta esperienza in generale al Festival. Irama ha avuto il suo exploit nel talent show Amici di Maria De Filippi, che ha vinto nel 2018. Prima di allora aveva partecipato alla 66esima edizione di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte, piazzandosi al settimo posto con il brano Cosa resterà. Il cantante è tornato all’Ariston tre anni dopo, nel 2019, nella categoria Big con il brano La ragazza con il cuore di latta, arrivando settimo. Ha partecipato di nuovo nel 2021, presentando la canzone La genesi del tuo colore, con cui ha conquistato il quinto posto. Nell’ultima edizione, tuttavia, l’artista non ha potuto partecipare di persona alla competizione, dopo che un membro del suo staff è risultato positivo al Covid-19. Irama ha quindi potuto gareggiare solo con il video registrato durante la prova generale, classificandosi comunque quinto nella classifica finale di Sanremo 2021.

Se sarai vento canterai

Se sarai acqua brillerai

Se sarai ciò che sarò

E se sarai tempo ti aspetterò per sempre

Se sarai luce scalderai

Se sarai luna ti vedrò

E se sarai qui non lo saprò

Ma se sei tu lo sentirò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Se sarò in terra mi alzerai

Se farà freddo brucerai

E lo so che mi puoi sentire

Dove ogni anima ha un colore

E ogni lacrima ha il tuo nome

Se tornerai qui, se mai, lo sai che

Io ti aspetterò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Io ti ascolterò

Se sarai vento canterai