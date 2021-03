Sanremo 2021, la classifica della finale vs la classifica di Open

I Måneskin hanno vinto la 71esima edizione del Festival di Sanremo con la loro Zitti e buoni. Secondi classificati Francesca Michielin e Fedez con Chiamami per nome, mentre in terza posizione si piazza Ermal Meta con Un milione di cose da dirti. Quarti Colapesce e Dimartino, quinto Irama. A chiudere le prime dieci posizioni seguono: Willie Peyote, Annalisa, Madame, Orietta Berti, Arisa. In coda, nelle ultime cinque posizioni, Francesco Renga, Gio Evan, Bugo, Aiello, Random.

La classifica finale del Festival di Sanremo 2021

Måneskin

Francesca Michielin e Fedez

Ermal Meta

Colapesce e Dimartino

Irama

Willie Peyote

Annalisa

Madame

Orietta Berti

Arisa

La Rappresentante di Lista

Extraliscio e Davide Toffolo

Lo Stato Sociale

Noemi

Malika Ayane

Fulminacci

Max Gazzè

Fasma

Gaia

Coma Cose

Ghemon

Renga

Gio Evan

Bugo

Aiello

Random

La classifica finale di Open

Ma anche la redazione di Open ha stilato la propria classifica, abbastanza diversa da quella finale e ufficiale. Primi i ragazzi de Lo Stato Sociale, secondo Willie Peyote, terzi gli effettivi vincitori di questa edizione del Festival, i Måneskin. Quarti La Rappresentante di Lista, quinti Colapesce e Dimartino, sesti gli Extraliscio e Davide Toffolo, settimi i Coma_Cose, ottavo Fulminacci, nono Ermal Meta e decimo Ghemon. La cinquina che chiude la classifica vede invece Fasma, Aiello, Renga, Gio Evan e Random.

Lo Stato Sociale

Willie Peyote

Måneskin

La Rappresentante di Lista

Colapesce e Dimartino

Extraliscio e Davide Toffolo

Coma_Cose

Fulminacci

Ermal Meta

Ghemon

Madame

Francesca Michielin e Fedez

Orietta Berti

Annalisa

Max Gazzè

Malika Ayane

Bugo

Gaia

Noemi

Irama

Arisa

Fasma

Aiello

Francesco Renga

Gio Evan

Rando

