La 71esima edizione del Festival di Sanremo sarà certamente unica. Si spera che sia l’unica edizione sotto il segno della pandemia di Coronavirus, ma al contempo che possa restare unica anche nella memoria e nel cuore degli spettatori italiani, grazie al contributo di tutti gli artisti in gara e degli ospiti. L’obiettivo non è dei più facili, ma allo stesso è altamente ambizioso: riuscire a dare un po’ di speranza al grande pubblico italiano, intrattenendolo e cercando di dare una carezza all’anima di tutti gli italiani dopo un’anno di pandemia. E il messaggio di speranza passerà certamente dalla musica e dagli artisti che si avvicenderanno sul palco durante le cinque serate. Ma, come ogni anno, non mancheranno gli ospiti. Quest’anno, anche a causa delle precauzioni anti-contagio, gli ospiti saranno tutti italiani. Non necessariamente un male, anche per celebrare le eccellenze italiane della musica, dello spettacolo e perché no, anche della normalità.

I co-conduttori fissi: Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic

ANSA/ETTORE FERRARI | Achille Lauro e Fiorello.

Ad affiancare il direttore artistico Amadeus, per tutte e cinque le serate ci sarà, anche quest’anno, l’immancabile amico e mattatore Fiorello. Tra gli ospiti fissi di questa edizione ci saranno anche Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. Lauro, reduce dal grande successo dopo l’edizione di Sanremo 2020, porterà in scena 5 quadri, ossia 5 esibizioni artistiche a 360gradi: uno per ciascuna serata del Festival. Quanto all’attaccante del Milan Amadeus e Fiorello punteranno sull’improvvisazione, anche se è certo che “Ibra” duetterà con l’allenatore Sinisa Mihajlovic nella serata di giovedì 4 marzo.

I cantanti

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Francesco Gabbani.

Ad aprire la kermesse di quest’anno ci sarà Diodato, che intonerà la sua Fai Rumore, canzone vincitrice del Festival 2020. Nella prima serata, la prima super ospite sarà Loredana Bertè, che porterà sul palco i suoi più grandi successi. Nella seconda serata tornerà il trio dei tre tenori de Il Volo, con un tributo al Maestro Ennio Morricone. La super ospite della finalissima sarà Ornella Vanoni, che salirà sul palco con Francesco Gabbani, con cui duetterà su Un sorriso dentro al pianto, il brano composto dal cantautore e primo singolo estratto dall’album Unica. Ma gli ospiti musicali non finiscono qui. Già perché sebbene la scaletta sia ancora in via di definizione, sul palco dell’Ariston ci saranno anche Giorgia, i Negramaro e Alessandra Amoroso.

Gli atleti

Ansa | Federica Pellegrini.

Anche quest’anno Sanremo sarà all’insegna dello sport. Non solo “Ibra”, dunque. A calcare il palco dell’Ariston ci saranno anche Sinisa Mihajlovic, il marciatore italiano Alex Schwazer, la nuotatrice Federica Pellegrini, e il re dello sci Alberto Tomba. Ognuno di loro porterà sul palco una lezione di sport, sia nella bella sia nella cattiva sorte, se non addirittura, come nel caso di Schwazer, dell’ingiustizia sportiva.

Le co-conduttrici

Ansa | Elodie.

Anche quest’anno, come da tradizione, non mancheranno le donne del Festival che non solo affiancheranno Amadeus nella conduzione, ma porteranno esempi di eccellenza in Italia e nel mondo, ciascuna nel proprio campo. A rompere il ghiaccio della prima serata ci sarà l’attrice Matilda De Angelis. Nella seconda serata tornerà Elodie che, dopo il grande successo riscosso lo scorso anno in gara con Andromeda, quest’anno sarà co-conduttrice di una serata. Sempre nella seconda serata sarà presente l’attrice Luisa Ranieri.

La co-conduttrice di eccezione per la terza serata sarà la top model Vittoria Ceretti, mentre per la quarta serata è prevista la presenza della giornalista Barbara Palombelli e della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. Nella serata della finalissima di sabato 6 marzo, le co-conduttrici saranno invece l’attrice Serena Rossi e Simona Ventura. Confermata la presenza anche della giornalista e inviata Rai Giovanna Botteri nonché di una delle infermiere simbolo della lotta al Covid, Alessia Bonari.

Tutti gli ospiti di Sanremo 2021, serata per serata

Prima serata: martedì 2 marzo

Matilda De Angelis

Loredana Bertè

Diodato

Seconda serata: mercoledì 3 marzo

Elodie

Luisa Ranieri

Il Volo (con un tributo al Maestro Ennio Morricone)

Alex Schwazer

Terza serata: giovedì 4 marzo

Vittoria Ceretti

Sinisa Mihajlovic (duetto con Zlatan Ibrahimovic)

Quarta serata: venerdì 5 marzo

Barbara Palombelli

Beatrice Venezi

Quinta serata (la finalissima): sabato 6 marzo

Ornella Vanoni e Francesco Gabbani

Serena Rossi

Simona Ventura

Federica Pellegrini

Alberto Tomba

