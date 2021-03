Stanno per accendersi le luci del Teatro Ariston per la 71esima edizione di Sanremo. Il Festival della Canzone italiana quest’anno inizierà martedì 2 marzo e terminerà sabato 6 marzo. Per il secondo anno consecutivo a condurre la kermesse sarà il direttore artistico Amadeus. Al suo fianco l’amico e mattatore Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic, oltre agli altri ospiti che calcheranno il palco-stargate nelle diverse serate. Quest’anno aumentano le canzoni in gara, tant’è che Amadeus ha già avvisato il pubblico: «Non pensate di andare a dormire prima delle due». Saranno infatti 26 le canzoni in gara per la categoria Campioni, mentre le Nuove proposte saranno 8. Un’edizione segnata dalle restrizioni anti-Covid e che vuole farsi da ponte tra la musica del passato e del futuro, con un ventaglio di artisti e artiste pronto a sorprendere tutto il pubblico, rigorosamente da casa.

