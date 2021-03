Lodovico “Lodo” Guenzi, Alberto “Albi” Cazzola, Francesco “Checco” Draicchio, Alberto “Bebo” Guidetti ed Enrico “Carota” Roberto sono le cinque anime che compongono Lo Stato Sociale. I “regaz” saranno in gara per la seconda volta a Sanremo con il brano Combat Pop, dopo aver sorpreso tutti nel 2018 con Una vita in vacanza, classificandosi secondi.

Lo Stato Sociale nasce nel 2009 da un primo nucleo formato da Bebo, Albi e Lodo che si avvicendano come dj a Radio Città Fujiko, mentre Checco e Carota si uniscono a loro nel 2011. Nel 2010 viene pubblicato il primo Ep, Welfare Pop, cui fa seguito il singolo Amore ai tempi dell’Ikea, che verrà incluso nell’album d’esordio ufficiale della band, nel 2012, quando viene pubblicato Turisti della democrazia, che li porterà alla vittoria del Premio Buscaglione.

Nel 2014 esce C’eravamo tanto sbagliati, che porta la band in cima alla classifica dei brani più venduti su iTunes, cui fa seguito l’uscita dell’album L’Italia Peggiore, in collaborazione con Piotta. Una parte dei ricavati di quest’ultima pubblicazione verranno destinati a Emergency. Dopo una pausa di due anni tornano del 2016 con l’album Amore, lavoro e altri miti da sfatare, realizzando altresì la colonna sonora de Gli Asteroidi, film di Germano Maccioni.

Nel 2018 partecipano per la prima volta a Sanremo, classificandosi secondi con Una vita in vacanza che verrà incluso nella prima raccolta di successi della band, Primati. Sempre nello stesso anno collaborano con Luca Carboni in Facile e con Cristina D’Avena in Ti voglio bene Denver, per la riedizione delle più iconiche sigle dei cartoni animati. Nel 2019 pubblicano in collaborazione con Arisa e Mass Keta Dj di m****, mentre nel 2020 pubblicano il singolo Autocertificazione. Un titolo che parla da sé. E a ridosso del Festival di Sanremo 2021 Lo Stato Sociale ha deciso di non pubblicare un solo album ma ben 5 Ep, uno per ogni membro del gruppo, in modo da metter in luce tutte e cinque le anime de Lo Stato Sociale. Dividersi sì, ma per restare uniti più che mai.

Il testo di Combat Pop de Lo Stato Sociale