Elena Faggi è la più giovane artista del Festival di quest’anno. Diciotto anni, forlivese, ha battuto centinaia di concorrenti durante il percorso di Area Sanremo, vincendo e accedendo così alla sezione Nuove proposte del Festival 2021. L’arte di Elena Faggi però non si limita alla musica: ha studiato anche recitazione e danza. Non è la sua prima apparizione televisiva: già nel 2017 partecipò con il fratello Francesco a Italia’s Got Talent. Nel 2020, durante il lockdown, Elena e Francesco hanno pubblicato diversi singoli, tra cui Come volo, Solo un brutto sogno e Il sole in un foglio. E ora Elena Faggi concorrerà nella categoria Nuove proposte di Sanremo con il brano Che ne so, il cui arrangiamento musicale è stato curato proprio dal fratello Francesco, che tuttavia non sarà presente al Festival.

Il significato di Che ne so spiegato da Elena Faggi

«Che ne so – spiega Elena Faggi – è un pezzo che parla di quella fase iniziale dell’innamoramento quando ancora non si sa se si è ricambiati, quindi di quelle false speranze, di quell’amore e odio, di quelle illusioni. L’ho scritto poco prima delle settimane che hanno preceduto il lockdown di marzo 2020, nel periodo in cui la scuola era come in “pausa”, in attesa di capire come sarebbe cambiato tutto. Ho avuto più tempo per pensare, scrivere e ho raccontato una mia esperienza che penso alla fine possa riguardare tante persone. Può capitare a tutti di iniziare a provare qualcosa per qualcuno, non sapendo se si è ricambiati e vivendo un continuo altalenarsi di emozioni e di pensieri e, a volte, è proprio quella persona a confonderci, a continuare ad illuderci, magari neanche rendendosene conto. La traccia parla di questo e nasce inizialmente nella mia cameretta, suonando l’ukulele, fino al momento in cui Francesco (il fratello, ndr) ha creato l’arrangiamento che è stato sicuramente determinante per il successo ad Area Sanremo e la selezione tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo».

Il testo di Che ne so di Elena Faggi

L’amore per quel che ne so

Ti sembra che hai imparato e poi sbagli da capo

Mescola i contro coi pro

Offre una soluzione ma complica le cose un po’

L’amore per quel che ne so

Spettacolo perfetto, regalami il biglietto

La voce nel dire di no

Non è così convinta e poi te la do vinta lo so

Un secolo in un attimo

La melodia di un battito

L’amore per quel che ne so

È fare finta che posso anche dirti di no, eh

Non ha un prezzo e non lo puoi pagare

Se non ti sceglie devi rinunciare

Puoi fare finta che non faccia male

E giuri che sai cosa fare

Ma lo sai bene che ci vuole tempo

Per porre fine a questo tormento

Non è un mistero e tutti lo sappiamo

Che in fondo d’amore viviamo

L’amore per quel che ne so

Se strappa poi ricuce, se parli poi traduce

L’amore per quel che ne so

Abbatte le fortezze, confonde le certezze che ho

Non me lo spiego è magico

Ciò che non vedo e immagino

L’amore per quel che ne so

È fare finta che posso anche dirti di no, eh

Non ha un prezzo e non lo puoi pagare

Se non ti sceglie devi rinunciare

Puoi fare finta che non faccia male

E giuri che sai cosa fare

Ma lo sai bene che ci vuole tempo

Per porre fine a questo tormento

Non è un mistero e tutti lo sappiamo

Che in fondo d’amore viviamo

E non ci sono regole per quel che ne so

Nessuno schema facile per quel che ne so

Non so neanche se credere più a quello che so

Quando tu te ne vai se ne va un po’ di me

Non ha un prezzo e non lo puoi pagare

Se non ti sceglie devi rinunciare

Puoi fare finta che non faccia male

E giuri che sai cosa fare

Ma lo sai bene che ci vuole tempo

Per porre fine a questo tormento

Non è un mistero e tutti lo sappiamo

Che in fondo d’amore viviamo

In fondo d’amore viviamo

Il video di Che ne so di Elena Faggi