Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, è un cantautore e rapper italiano. Classe 1995, si avvicina alla musica ascoltando i maestri del cantautorato italiano, come Francesco Guccini e Fabrizio De Andrè, mentre nell’età adolescenziale si avvicina all’hip hop. Nel 2015 gareggia tra le Nuove Proposte di Sanremo con il brano Cosa resterà. Nello stesso anno nella sezione Giovani gareggiano anche Ermal Meta, Francesco Gabbani e Mahmood. Insomma, un’annata d’oro per la nuova musica italiana.

Nel 2017 entra a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, vincendo il talent. Il suo singolo Nera vince il triplo disco di platino, cui fanno seguito altre hit come Arrogante e Mediterranea. Nel 2019 torna a competere tra i Big di Sanremo con il brano La ragazza con il cuore di latta, classificandosi settimo. Nel 2020 torna a competere ad Amici, in un’edizione del tutto speciale, per raccogliere fondi per l’emergenza Coronavirus da donare alla Protezione Civile. Sempre nel 2020 pubblica l’Ep Crepe. E quest’anno Irama tornerà per la terza volta sul palco di Sanremo, nella categoria Campioni, con la canzone La genesi del tuo colore.

Il testo di La genesi del tuo colore di Irama